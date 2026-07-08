Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.2 комментария
Рютте назвал рост производства оружия главной задачей НАТО
Ключевым приоритетом Североатлантического альянса в ближайшей перспективе становится наращивание выпуска вооружений и военной техники, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
«Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности», – заявил Рютте на саммите в Анкаре, передает РИА «Новости».
По словам генерального секретаря, именно наращивание выпуска военной техники остается ключевым приоритетом для стран альянса в ближайшей перспективе.
Рютте признал, что существующих производственных мощностей недостаточно ни в США, ни в Европе. При этом он отметил, что после принятых на саммите решений рассчитывает значительно ускорить рост оборонной промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты для производства американских вооружений в Европе.
Рютте признал серьезные трудности с выпуском зенитных ракетных комплексов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявляла о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.