Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.5 комментариев
НЦ «Россия» и дирекция ВФМ решили вместе развивать международные проекты
Национальный центр «Россия» и дирекция Всемирного фестиваля молодежи договорились о долгосрочном сотрудничестве для реализации международных проектов и гражданско-патриотического воспитания.
Национальный центр «Россия» и дирекция Всемирного фестиваля молодежи подписали соглашение о партнерстве, сообщает пресс-служба организации.
Стороны планируют совместную реализацию международных проектов для формирования объективного образа страны за рубежом и развития молодежной политики.
«Национальный центр рад стать партнером Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Нас объединяют общие ценности и миссия – создавать пространство, где люди из разных стран могут узнавать Россию, открывать ее культуру, достижения и традиции», – заявила гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.
По ее словам, в рамках фестиваля пройдет день открытого диалога, где обсудят тренды мировой экономики, а гости смогут посетить универмаг НЦ «Россия» с лучшими отечественными товарами. Соглашение также включает организацию совместных мероприятий, консультационную поддержку и информационное сопровождение.
Генеральный директор дирекции ВФМ Дмитрий Иванов отметил, что партнерство направлено на демонстрацию возможностей и культуры России молодым людям со всего мира. Ближайшей задачей станет подготовка международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года и соберет 10 тыс. участников из 190 стран.