Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
В Белгородской области пять человек пострадали от атак дронов
В четырех округах Белгородской области в ходе атак украинских БПЛА травмы получили несколько местных жителей, сообщили в региональном оперштабе.
«Во время атак ВСУ пострадали пять мирных жителей. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал КамАЗ», – говорится в сообщении штаба в Max.
Мужчину с ожогом руки и ушибом голени доставили в Шебекинскую больницу бойцы отряда «Орлан». Впоследствии его переведут в белгородскую городскую больницу №2.
В поселке Ракитное Ракитянского округа женщина получила осколочные ранения грудной клетки и бедра после взрыва дрона. Ее также направят на лечение в Белгород.
В поселке Разумное Белгородского района беспилотник дважды ударил по коммерческому объекту. Скорая помощь транспортирует двоих мужчин с осколочными ранениями в областной центр. Кроме того, в Борисовке при детонации аппарата о дорогу женщина получила акубаротравму, ей оказали помощь на месте.
Накануне в Белгородской области от ударов беспилотников пострадали пять мирных жителей.
В начале июля украинские дроны ранили трех человек в поселке Борисовка и городе Шебекино.
В июне из-за атаки на коммерческий объект в поселке Разумное травмы получили еще пятеро граждан.