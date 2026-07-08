В Белгородской области пять человек пострадали от атак дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Во время атак ВСУ пострадали пять мирных жителей. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал КамАЗ», – говорится в сообщении штаба в Max.

Мужчину с ожогом руки и ушибом голени доставили в Шебекинскую больницу бойцы отряда «Орлан». Впоследствии его переведут в белгородскую городскую больницу №2.

В поселке Ракитное Ракитянского округа женщина получила осколочные ранения грудной клетки и бедра после взрыва дрона. Ее также направят на лечение в Белгород.

В поселке Разумное Белгородского района беспилотник дважды ударил по коммерческому объекту. Скорая помощь транспортирует двоих мужчин с осколочными ранениями в областной центр. Кроме того, в Борисовке при детонации аппарата о дорогу женщина получила акубаротравму, ей оказали помощь на месте.

Накануне в Белгородской области от ударов беспилотников пострадали пять мирных жителей.

В начале июля украинские дроны ранили трех человек в поселке Борисовка и городе Шебекино.

В июне из-за атаки на коммерческий объект в поселке Разумное травмы получили еще пятеро граждан.