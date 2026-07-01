  • Новость часаУкраинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
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    Поляки эффектно заменили Украину на Турцию
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    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Минздрав предложил лечить депрессию токами высокой частоты
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    Царев рассказал о возможном сценарии смены Зеленского на Украине
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 18:24 • Новости дня

    Власти сообщили об атаке украинских дронов на Белгородскую область

    Оперштаб сообщил о ранении трех жителей Белгородской области при атаке дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские беспилотники нанесли удары по поселку Борисовка и городу Шебекино, в результате чего трое мирных граждан получили осколочные ранения и тяжелую контузию.

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию российского региона с помощью беспилотной авиации, передает ТАСС. Информацию о последствиях ударов подтвердили в оперативном штабе Белгородской области.

    «В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили осколочные ранения рук. Бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки загорелась хозпостройка – возгорание ликвидировано», – говорится в официальном сообщении.

    Помимо этого, в медицинское учреждение доставили еще одного пострадавшего. Мужчина получил акубаротравму при ударе дрона по специальной технике в Шебекино. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня трое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области.

    Восьмого июня вражеский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Борисовка. Двумя днями ранее оперативный штаб региона сообщил о ранении трех человек в результате серии ударов по транспорту.

    1 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Копани в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

    В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

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    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    1 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

    По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

    Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

    Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

    Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    1 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Ракеты ВСУ стали угрожать почти половине территории России

    Bloomberg сообщил о расширении зоны ракетных ударов ВСУ вглубь России

    Tекст: Мария Иванова

    С начала года возросшая интенсивность украинских ударов привела к объявлению воздушной тревоги в регионах России, где проживает более 70% населения страны, отмечает Bloomberg.

    Украина стала чаще применять ракеты для ударов вглубь российской территории, расширив географию атак, передает Bloomberg.

    Только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности объявлялись как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа, а также в Астраханской области и на Северном Кавказе. Подобные сигналы звучали в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.

    Масштабы и география атак свидетельствуют об изменении тактики Киева и развитии его возможностей по нанесению дальних ударов. По данным агентства, в этом году тревога хотя бы раз объявлялась на территориях, где проживает более 70% населения страны. В июне первые предупреждения прозвучали в Омской области, расположенной почти в 3000 километров от границы с Украиной, и на Урале.

    Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отметил, что Киев все больше полагается на крылатые ракеты собственной разработки. «Это знаменует собой значительную эволюцию в кампании дальних ударов Украины», – заявил эксперт. Он добавил, что ракета «Фламинго» дает возможность наносить удары вглубь страны с использованием большой боеголовки.

    Киев начал производство ракет «Фламинго» в прошлом году, заявляя об их дальности до 3000 километров. Кроме того, Украина использует переделанные противокорабельные ракеты «Нептун», способные поражать наземные цели на расстоянии до 1000 километров. Ранее президент Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам, но отверг предложения прекратить дальние удары, подчеркнув, что ответные действия Москвы гораздо более мощные и разрушительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России.

    В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности.

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    1 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    При взрыве в Монако рядом с Ермолаевым оказалась не жена, а другая женщина

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в Монако супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна не пострадала, ее не было на месте взрыва, «в тяжелом состоянии находится другая женщина», пишут украинские СМИ.

    Украинское ТВ сообщило, что «официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте».

    Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что в тяжелом состоянии находится другая женщина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако сообщили о детонации взрывного устройства, спрятанного в посылке.

    Телеканал BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

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    1 июля 2026, 06:34 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили беспилотник, обломки которого повредили ЛЭП, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    По словам губернатора утром силы ПВО Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат над территорией региона. Глава области сообщил в «Максе», что обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

    Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия падения беспилотника. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли двое мирных жителей, еще девять пострадали.

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

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    1 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, площадкам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотника, 664 ЗРК, 29 985 танков и других бронемашин, 1751 боевая машина РСЗО, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ.

    Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге.

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    30 июня 2026, 22:12 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке дрона на Горловку
    Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке дрона на Горловку
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Никитовском районе Горловки в результате удара украинского беспилотника пострадали три сотрудника бригады скорой помощи, сообщил мэр города Иван Приходько.

    «В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», – сообщил Приходько в Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время тушения загоревшихся грузовиков в Донецке пожарные попали под повторный сброс взрывчатки с украинского дрона, смертельные ранения получил командир отряда.

    Накануне в результате ударов беспилотников украинских войск по территории Донецкой народной республики погибли трое мирных жителей, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

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    1 июля 2026, 03:59 • Новости дня
    Войска России за первое полугодие освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов
    Войска России за первое полугодие освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За первые шесть месяцев 2026 года российские войска освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО, потери ВСУ превысили 223 тыс. военнослужащих, следует из данных Минобороны России.

    По подсчетам РИА «Новости», основанным на данных Минобороны, с 1 января по 30 июня под контроль российских войск перешли 128 населенных пунктов. Больше всего из них пришлось на Донецкую Народную Республику – 39, в Харьковской области освобождены 32 населенных пункта, в Запорожской – 29, в Сумской – 20, в Днепропетровской – восемь.

    Наиболее интенсивным месяцем стал февраль, когда было освобождено 24 населенных пункта. В январе и марте под контроль Вооруженных сил России перешли по 23 населенных пункта, в мае – 21, в апреле – 17 и в июне – 20. На ДНР, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 населенных пунктов, или 78% от общего числа.

    По тем же данным, за первое полугодие потери украинских войск составили 223290 военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на июнь – 41397 человек, в марте они достигли 39060, в январе – 38737, в мае – 34962, в апреле – 34579, в феврале – 34555 военнослужащих. Больше всего противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр» – 60345 человек.

    В зоне группировки «Восток» потери ВСУ, по подсчетам агентства, составили 57270 военнослужащих, «Север» – 35520, «Запад» – 33450, «Южная» группировка – 27920, «Днепр» – 8785.

    Средства ПВО России за полугодие сбили над российской территорией не менее 63993 украинских беспилотников самолетного типа и нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские войска за этот период уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбили 486 реактивных снарядов к ним. Также уничтожены 1575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и других объектов хранения украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России заявили об уничтожении более 1250 украинских военнослужащих и об освобождении населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

    Подразделения Южной группировки освободили Малиновку в Донецкой народной республике, а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

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    1 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    Украинские военные вооружили беспилотники дисками от циркулярных пил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ массово используют на FPV-дронах самодельные снаряды, начиненные поражающими элементами в виде множества заточенных дисков от циркулярных пил, сообщил боец 18-й общевойсковой армии с позывным Воробей.

    Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотники с необычной боевой частью, передает РИА «Новости». В качестве поражающих элементов противник использует заточенные лезвия от строительных инструментов.

    «Сталкивались со снарядами самодельными, они сделаны как циркулярная пила. Внутри них находится заряд боевой, а сам поражающий элемент – это и есть эти диски заточенные», – рассказал российский боец с позывным Воробей. По его словам, в каждом таком устройстве содержится до 20 металлических кругов.

    Военнослужащий добавил, что кассета со взрывчаткой крепится прямо к днищу аппарата. Диаметр каждого лезвия составляет от десяти до 15 сантиметров. Подобная самодельная конструкция отличается малым весом, позволяя дрону сохранять высокую скорость полета и наносить множественные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник с поражающими элементами атаковал жилой дом в Орле.

    Военные медики рассказали о начиненных пластиковыми деталями боеприпасах ВСУ.

    Уничтоженный над Севастополем дрон содержал внутри металлические шарики для увеличения площади поражения.

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 08:17 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ: Украинское командование не знало о ситуации в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии отправляло солдат на позиции, не зная о переходе значительной части объектов в Константиновке под контроль российских войск, заявил военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский.

    Кимаковский сдался в плен в Константиновке, по его словам, офицеры не располагали актуальными данными о реальном положении дел на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    «Я так понимаю, командование само даже не подозревало, что в этих домах находятся солдаты Российской армии», – заявил боец.

    Он уточнил, что изначально группу отправили на наблюдательный пункт на две недели.

    Путь до указанной точки занял четыре дня. Украинец попал в руки российских военных, когда вместе с сослуживцами зашел в один из домов на перекур. Мужчина также добавил, что был мобилизован дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные из-за незнания реальной обстановки случайно выходили на российские позиции в Константиновке.

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    1 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Проводник провел две штурмовые роты в Константиновку без потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проводник Южной группировки с позывным Марс рассказал, как безопасно сопроводил в Константиновку две штурмовые роты 77-го мотострелкового полка.

    Боец Южной группировки войск рассказал о скрытной переброске штурмовиков 77-го полка в Константиновку, передает РИА «Новости». В обязанности специалиста входит тщательная проверка маршрутов на наличие мин и безопасное сопровождение пехоты к местам выполнения задач.

    «Две роты, как минимум, я уже завел. Мы считаем статистику с проводниками, у кого на маршруте случаются «двухсотые» или «трехсотые». Я своей головой отвечаю за них, и по статистике у меня ни одного «трехсотого» и тем более «двухсотого», – рассказал Марс.

    Военный пояснил, что пехоту заводят разными путями для максимального охвата противника. Главными правилами успеха он назвал скрытность, внимательность под ногами и постоянный контроль за вражескими беспилотниками.

    Константиновка находится в 55 километрах от Донецка. Этот населенный пункт долгое время служил важным логистическим узлом украинских подразделений. Освобождение города позволит российским силам продолжить уверенное наступление на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о полном окружении украинской группировки в Константиновке.

    Российские артиллеристы уничтожили отступающих из городской застройки боевиков.

    Штурмовые подразделения ликвидировали до 95 солдат противника за одни сутки.

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