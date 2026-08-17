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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    17 августа 2026, 02:58 • Новости дня

    Онищенко объяснил невозможность заменить чтение книг кинопросмотром

    Онищенко назвал экранизации классики угрозой для работы мозга

    Tекст: Катерина Туманова

    Просмотр кинокартин по мотивам литературных произведений лишает зрителя пространства для фантазии и предлагает плоскую копию оригинального сюжета, считает эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Когда я вижу фильм – вот, например, «Война и мир» Бондарчука, я при просмотре получаю лишь версию. А когда я читаю книгу, я эту версию сам создаю, у меня в голове все строится, визуализируется. Кино – это приближенная версия к первоисточнику, она не дает оснований для фантазии», – сказал академик ТАСС.

    Онищенко пояснил, что знакомство с экранизациями классики провоцирует подмену работы, которую должен выполнять интеллект. В результате зритель перестает анализировать информацию и лишь пассивно воспринимает чужую трактовку первоисточника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника. Онищенко заявил о растущем интеллекте современных школьников. Эрудит Вассерман назвал трагической ошибкой отмену домашних заданий первоклассникам.



    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    16 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летели 600 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», – написал он.

    С 3 утра в воскресенье до 6.00 силы ПВО уничтожили 132 дрона, о которых в своем Max-канале сообщал мэр. Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    16 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за 1,5 года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Шереметьево впервые за 1,5 года совершил посадку лайнер авиакомпании Syrian Airlines, прибывший из сирийской столицы Дамаска.

    Борт Syrian Airlines. приземлился в Москве рано утром, передает ТАСС.

    «Самолет прибыл в 06.44 мск», – сообщили в аэропорту.

    Пассажирам предстоит пройти стандартные послеполетные процедуры и получить багаж в терминале С. Примерно через час воздушное судно отправится в обратный рейс.

    По данным источника в ближневосточных авиадиспетчерских службах, маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой с 16 августа.Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии

    выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии

    обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия

    подписали   меморандум о будущем российских военных баз.

    Комментарии (3)
    16 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    В районе МКАД от дронов ВСУ пострадали три человека

    Три человека в районе МКАД пострадали от дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву, более сотни БПЛА было уничтожено на подлете к городу, однако три человека в районе МКАД пострадали, медики оказывают им помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщал о 105 сбитых на подлете к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    «Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале в 4.45.

    До этого сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.


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    16 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    При массированной ночной атаке на Ростовскую область погибли три человека

    При ночной атаке на Ростовскую область погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ночной воздушной атаки дронов на Ростовскую область три человека погибли, еще один пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Max-канале.

    «Сегодня ночью в результате воздушной атаки на Ростовскую область три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что в ходе отражения массированного удара система ПВО сбила свыше 150 беспилотников и ракет в трех городах и девяти районах Ростовской области.

    В Каменске-Шахтинском при атаке дронов повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и на железнодорожном вокзале.

    В хуторе Старая Станица на птицефабрике повреждены четыре корпуса, ликвидировано возгорание. Возле хутора Волченский потушен пожар на площади 1,3 тыс. квадратных метров, а в Каменском лесничестве продолжается тушение огня на площади 0,02 гектара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за атаки БПЛА 15 августа жители семи хуторов остались без света в Ростовской области. Девушку госпитализировали 13 августа  из-за падения дрона на базу отдыха под Донецком.

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    16 августа 2026, 07:47 • Новости дня
    «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    ВС России узнали о посланных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по ключевым направлениям и выяснили, что командование ВСУ отправляет на убой в Сумскую область этнических венгров.

    Российские бойцы сообщили, что в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и в районе Вольной Слободы на Сумском направлении. А также узнали, что для удержания Уланово ВСУ перебросили несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми.

    «Родственники солдат ВСУ сообщают, что несколько недель назад сотрудники ТЦК провели массовое задержание мужчин в приграничном селе Яноши (Закарпатская область), откуда всё мужское население без БЗВП отправили на убой в Сумскую область», – рассказали они неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 500 метров, при том что стрелковые бои продолжаются в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» узнали, что помощница почётного консула Азербайджана в Харькове Виталия Рекуненко заявила о прибытии в город группы азербайджанских наёмников для доукомплектования 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

    «Характерно, что это неофициальное дипломатическое представительство Баку в Харькове систематически поставляет ВСУ товары двойного назначения, а почётный консул Афган Салманов фактически стал главным агентом Украины по вербовке наёмников в Азербайджане», – сообщили в канале «Северян».

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения родвинулись на восьми участках до 300 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе села Ольховатка и западнее Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» нашли заминированные тела военных ВСУ с обезображенными лицами. Бойцы «Севера» узнали, что менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании. Марочко сообщил о зачистке харьковской Ольховатки российскими войсками.

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    16 августа 2026, 07:39 • Новости дня
    Названы неочевидные признаки заражения гаджета опасными вирусами

    Названы неочевидные признаки заражения гаджета вирусами

    Tекст: Катерина Туманова

    Наличие подозрительных программ с широким доступом к функциям системы указывает на возможное заражение мобильного устройства вирусами, сообщил глава департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов.

    «Такие признаки, как быстрый разряд батареи, нагрев корпуса, внезапное зависание приложений или снижение производительности смартфона – сами по себе не означают наличия вредоносного ПО», – пояснил он РИА «Новости».

    Специалист объяснил, что подобные симптомы часто связаны с техническими проблемами гаджета или аккумулятора. Однако действия вредоносных программ, направленные на кражу конфиденциальных данных, обычно протекают незаметно. Владельца должно насторожить внезапное появление неизвестного софта.

    Особое внимание следует уделять программам, которые неожиданно запрашивают доступ к микрофону, камере или чтению сообщений. Например, обычный калькулятор или фоторедактор не должны требовать подобных разрешений. Также тревожным сигналом служит необычная активность в личных аккаунтах.

    Получение уведомлений о входе с новых устройств или неожиданные коды подтверждения могут указывать на перехват управления. При сохранении признаков компрометации эксперты советуют выполнить полный сброс гаджета до заводских настроек. Это считается наиболее надежным способом защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Мошеловке» рассказали о тайной установке шпионских программ на гаджеты. МВД назвало важный признак опасных вирусов на смартфонах. Аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео.

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    16 августа 2026, 04:22 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО в ночь на воскресенье ликвидировали на подлете к Москве 89 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 11 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 4.00.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще 13 дронов.

    До этого, с 3.00, стало известно о первых уничтоженных 12 дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 05:28 • Новости дня
    Марочко сообщил о зачистке харьковской Ольховатки российскими войсками

    Марочко: ВС России зачищают харьковскую Ольховатку

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России активно наступают в районе харьковской Ольховатки, планомерно уничтожая укрепления ВСУ на широком участке линии боевого соприкосновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря о харьковской Ольховатке, то сейчас линия боевого соприкосновения протянулась вдоль автодороги Должанка – Чугуновка и наши военнослужащие действуют практически на десятикилометровом участке местности. Сейчас данный участок в районе Ольховатки планомерно подчищается», – сказал он ТАСС.

    Военнослужащим предстоит ликвидировать мощный укрепрайон к северо-западу от населенного пункта. Противник основательно закрепился на этих рубежах. Разгром позиций позволит существенно нарастить темпы продвижения российских сил на данном отрезке фронта, пояснил Марочко.

    Он добавил, что украинские подразделения пытаются контратаковать, однако их действия носят крайне вялый характер.

    «Контратаки противника в районе Ольховатки носят вялый характер. В основном противник сосредоточен на оборонительных действиях», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили полосу безопасности в Харьковской области. Марочко пояснил, что взятие Щербаковки позволило прикрыть тылы наступающих. А 13 августа он сообщил о том, что ВС России закрепляются на севере Ольховатки в Харьковской области.

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    16 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Махачев одолел Гэрри и побил рекорд UFC по числу побед подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев успешно защитил чемпионский пояс в полусреднем весе, одержав очередную победу кряду на турнире в США.

    Поединок состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии. Россиянин Махачев оказался сильнее ирландца Иэна Мачадо Гэрри и выиграл бой единогласным решением судей, передает РИА «Новости».

    Благодаря этой победе 34-летний Махачев превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы. Теперь на счету россиянина 17 выигранных боев подряд, что является новым абсолютным рекордом UFC.

    За профессиональную карьеру Махачев выиграл 29 раз и потерпел лишь одно поражение. Ранее он удерживал титул в легком весе, а теперь занимает первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

    В активе 28-летнего Гэрри осталось 17 побед при двух проигрышах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе в четвертый раз. Он также защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье. В ноябре 2025 года Махачев победил Делла Маддалену и завоевал титул UFC в полусреднем весе.

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    16 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Ученые сообщили о планах предсказать климат по раскопкам древнего Танаиса

    Ученые собрались предсказать климат по раскопкам Танаиса

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследование руин древнейшего города Северного Причерноморья позволит археологам составить модели изменения климата на юге России, сообщила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Ирина Толочко.

    Античный город Танаис существовал с III века до нашей эры по V век нашей эры вблизи современного Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

    «В I и II веках нашей эры увлажнение климата способствовало расцвету поселения Нижнего Дона, а в V веке одной из причин прекращения существования Танаиса могло стать осолонение Таганрогского залива. Это подтверждает, что природные циклы повторяются, и изучение прошлого помогает прогнозировать будущее», – отметила Толочко.

    Специалист пояснила, что засуха в регионе в 2024 и 2025 годах, как и осолонение Азовского моря, носят временный характер и не выходит за рамки естественных процессов. По ее словам, климат Дона в античности тоже был нестабильным: засушливые периоды сменялись полноводными.

    Древний город Танаис обладал статусом главного экономического центра Приазовья. Уникальный археологический памятник с 2009 года включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о двукратном росте риска экстремальных лесных пожаров. Климатолог Дэниэлс заявил, что планету ждут затяжные засухи и частые удары молний. Климатолог из США Хэйхо заявила о сдвиге планеты к опасным волнам тепла.

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    16 августа 2026, 06:26 • Новости дня
    Мошенники стали предлагать студентам фейковые стипендии и жилье

    Мошенники стали предлагать студентам фейковые стипендии

    Tекст: Катерина Туманова

    В преддверии нового учебного года злоумышленники запустили фишинговые рассылки, выманивая у учащихся банковские реквизиты и плату за несуществующие комнаты, сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

    «Мошенники, как и школьники и студенты, тоже готовятся к 1 сентября. Они звонят, либо рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают студенту оформить стипендию, которая якобы ему полагается», – рассказал он ТАСС.

    При переходе по поддельной ссылке жертве предлагают указать банковские реквизиты. После этого деньги со счета исчезают, а обещанные выплаты не приходят. Аналогичная схема применяется при оплате обучения или бронировании проживания.

    Лжесотрудники деканатов связываются с учащимися и предлагают продлить аренду. Для этого требуется авторизоваться и внести небольшую сумму за первый месяц, составляющую от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. В итоге личная информация оказывается у мошенников, как и денежные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество раскрыло схему кражи аккаунтов абитуриентов на «Госуслугах». Мошенники начали похищать деньги у студентов под видом предложений стажировок.

    Телефонные мошенники украли 75 млн рублей у подмосковного студента.


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    16 августа 2026, 05:50 • Новости дня
    В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Max-канале о том, что в аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения полетов.

    «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Такие же ограничения введены в аэропорту Геленджика. В Росавиации уточнили, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 06:59 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский заработали штатно

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты
    ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Собянин сообщил, что в сторону Московского региона летели 600 БПЛА. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.

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    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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