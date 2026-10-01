Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Трамп допустил создание военной базы в Польше
Трамп заявил о возможном создании военной базы США в Польше
Президент США Дональд Трамп допустил появление постоянной американской военной базы на территории Польши, отметив, что решение по этому вопросу находится на стадии рассмотрения.
Вашингтон рассматривает возможность размещения постоянного американского военного объекта на польской территории, передает ТАСС. «Мы это рассматриваем, и это может быть сделано», – сказал президент США на Южной лужайке Белого дома.
Американский лидер добавил, что окончательное решение по этому вопросу, возможно, уже принято. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что планы по созданию базы включены в стратегию безопасности США.
В июне текущего года польская сторона передала главе Пентагона официальное предложение о размещении войск. В сентябре делегация из Соединенных Штатов посетила республику для осмотра потенциальных площадок. Ожидается, что новый военный объект может получить имя Трампа.
Создание постоянной военной базы в Польше вошло в стратегию национальной безопасности США.
Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих.
Польские власти предложили Соединенным Штатам пять локаций для размещения объекта.