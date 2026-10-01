Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин: Россияне выстраивались в очереди на выборах вопреки угрозам Украины
Россияне выстраивались в очереди, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму, несмотря на угрозы с украинской стороны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму, передает РИА «Новости».
Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России. По словам президента, украинская сторона целенаправленно наносила удары по домам членов избирательных комиссий, в результате чего погибли шесть человек.
«Наши люди, несмотря на эти угрозы, в очереди выстраивались, чтобы принять участие в голосовании», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.
В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.