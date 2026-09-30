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    Россия идет путем собирания исторических земель

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    30 сентября 2026, 11:30 Мнение

    Россия идет путем собирания исторических земель

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжений капиталов и людей.

    Илья Ухов Илья Ухов

    политолог

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    30 сентября мы отмечаем знаковую для современной истории России дату – по итогам всенародных референдумов с Россией воссоединились наши исторические регионы: Донбасс и Новороссия.

    Никогда в своей истории эти регионы не были в составе никаких формально «украинских» земель – ни в Галицко-Волынском княжестве, ни в Запорожской Сечи, ни в различных государственных образованиях эпохи Гражданской войны. Донбасс, Новороссия и нижнее Поднепровье были составной частью именно российского государства на протяжении столетий, их развитие и процветание в экономическом смысле всегда были результатом глубочайшей интеграции в единое хозяйственное пространство нашей страны.

    И люди, жившие там, никогда не являлись носителями «западенской» идентичности, лишь в годы советской власти в результате принудительной коренизации и украинизации там возникло некое подобие «украинства» – да и то опереточного, наносного. В основной своей массе там жили и живут обычные русские люди, такие же, как в любом другом регионе России. С точки зрения защиты самого права на язык, веру, национальную идентичность воссоединение новых регионов с Россией стало важнейшим актом исторической справедливости.

    Однако есть тут и ряд других, не менее важных, аспектов. Следует отметить, что, пожалуй, впервые после окончания Второй мировой, наша страна приросла новыми территориями, расширила зоны влияния, а не потеряла их. Это прямой результат принципиальной политики президента Путина, который как никто другой понимает важность собирания исторических земель России, формирования вокруг нашей страны контура безопасности.

    Предшествовавшее воссоединение с Крымом и Севастополем также закрепляется нашей победой в СВО. Мы ведем борьбу в том числе и за эти наши важнейшие субъекты. По итогу Россия приросла новыми регионами, а Азовское море стало внутренним водоемом России. Это мы увеличили свое население на миллионы человек, а Украина потеряла до 20% территории и находится в полуобморочном состоянии, функционируя в чистом виде как прокси Запада, не имея собственной экономики и перспектив на будущее.

    Вместе с новыми регионами мы обрели и новые ресурсные возможности, промышленный потенциал и ценные кадры. Донбасс исторически был промышленным сердцем России, это родина нашего горнорудного дела, тяжёлого машиностроения, сложной химии и цветной металлургии. Донбасс является крупнейшим в Европе бассейном каменного угля. Особую ценность представляет коксующийся уголь, критически важный для черной металлургии. Россия получила доступ к значительным запасам – они оцениваются в 12 млрд тонн и способны обеспечить сырьем как энергетику, так и химпром на многие годы.

    Запасы железной руды в Донбассе и в целом в приазовском бассейне превышают 3 млрд тонн, есть там и крупные месторождения титана, марганца, лития. Имеются значительные ресурсы редкоземельных металлов, критически важных для автомобильной промышленности, катализаторов, микроэлектроники. Река Днепр также является ценнейшим активом, обеспечивая и систему ирригации, и производство электроэнергии, и удобные транспортные пути.

    В любом случае – все это ценнейший активы, которые усиливают Россию. У нас имеются и масштабные планы по инвестиционным проектам в промышленности и горнорудном секторе. По состоянию на середину текущего года объем заявленных инвестиций в свободную экономическую зону, созданную на территории Донбасса и Новороссии, составляет больше 383 млрд рублей, а число участников уже достигло 500 компаний.

    Очевидно, что после окончания СВО на условиях России наша страна не только получит «контрольный пакет» в логистике на Черном море – но и гигантские ресурсы для ускоренного экономического роста. Донбасс позволит кратно нарастить машиностроение и химическую промышленность, а Новороссия сама по себе уникальный регион, с одними из лучших климатических условий для ведения сельского хозяйства. Важно проговаривать эти моменты, так как порой за текущей информационной повесткой теряется большая картина происходящего.

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Мы ведем бой за право нашего народа на спокойное и безопасное развитие. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание, станут еще одной точкой притяжений капиталов и людей. Собственно, про это и говорил президент Путин, произнося фразу о том, что «мы безусловно всегда идем и будем идти только вперед».

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