Хорошими делами прославиться – можно

Рэпер-бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) одной короткой репликой, процитировать которую нет никакой возможности, отправил в медийный нокаут общественника Виталия Бородина, который попытался пригвоздить певца к позорному столбу за приобретение баснословно дорогого автомобиля Bugatti. Мнение публики оказалось не на стороне общественника.

Возможно, это была реакция на весь класс подобных активистов, которые как-то уж слишком раздухарились в последнее время – суют нос не в свои дела, продвигают нелепые запреты, всуе апеллируют к патриотизму, ко всему подходят с меркой примитивно понятых традиционных ценностей, а подчас и делают себе популярность, паразитируя на известных людях.

В общем, Тимати, помешанный на дорогих гоночных автомобилях, показался большинству граждан меньшим злом, чем бдительный общественник, который сегодня докопался до знаменитости, а завтра заинтересуется тем, что происходит в вашем доме, вашем кошельке, вашей постели. Тем более что Тимур Юнусов поддержал СВО, находится под санкциями всего блока НАТО и на своем Bugatti стоимостью полмиллиарда рублей будет (или как минимум попытается) кататься по родным российским дорогам, а не по автобанам Германии и не по трассе «Формулы-1» в Монако.

Есть еще одна причина, по которой общественное мнение не пошло за ретивым общественником. Тимати ничего не скрывал: легально заработал деньги (у налоговой, по крайней мере, нет претензий), легально ввез свою дорогую игрушку, растаможил ее и уплатил колоссальный утильсбор. А между тем мы регулярно читаем новости о разных коррупционерах, в том числе и в силовых ведомствах, и в судах. Кто-то хранил миллиарды в кубышках, кто-то приобрел сотни объектов недвижимости, оформив их как на себя, так и на родственников. Видит все это человек и думает: а о скольких подпольных миллиардерах мы еще не знаем?

Не забывают люди и о том, какие громадные деньги были вывезены из России за рубеж и потрачены там на виллы, яхты, спортивные клубы, причем зачастую потрачены зря, потому что многое из этого добра было арестовано или изъято после февраля 2022 года.

На этом фоне увлечение Тимати гиперкарами (а злополучный Bugatti – не самый дорогой экземпляр в его «конюшне») выглядит как минимум не подло. Другое дело, что его пример заставляет задуматься о демонстративном сверхпотреблении – насколько это правильная и интересная жизненная стратегия. Конечно, для большинства сограждан такие размышления имеют чисто теоретический характер. Однако всегда есть люди, не знающие, что делать с бешеными деньгами, и от их выбора может зависеть, станет ли наше общество лучше или хуже, умнее или глупее.

Демонстративное сверхпотребление, разумеется, совершенно иррационально. Ну куда можно поехать на машине с мощностью двигателя 1600 лошадиных сил? Есть, конечно, любители, которые тащатся по московским улицам бок о бок с рядовыми «тойотами» и «маздами» от одного светофора до другого. Чтобы получить острые ощущения, нужно отправиться на специальную гоночную трассу. Недавно я ехал в одном купе с молодым парнем, специалистом в одной актуальной военной области, он рассказывал, как позаимствовал у приятеля китайскую электромыльницу и разогнался на такой трассе до 320 км/ч. Тимати, если очень постарается, выжмет на одном из своих болидов 450. Велика ли разница?

В каком-то смысле демонстративное потребление – это антипотребление. Покупка дорогой ненужной вещи сродни сжиганию пачки денег в камине – помните, как это сделала Настасья Филипповна у Достоевского? Вероятно, лучшим применением новенькому гиперкару было бы торжественно разбить его всмятку и породить еще один приступ медийной шумихи.

Однако шумиха сиюминутна, а пожертвовать деньгами можно и более рационально – таким образом, чтобы об этом запомнили надолго. Можно сказать, что и Павел Третьяков повел себя демонстративно, когда стал пускать публику полюбоваться собранными им картинами русских художников. Ведь на тот момент это были его личные сокровища, и выходит, что он ими хвастался, делал себе пиар. Но дело Третьякова в итоге приобрело общенациональное значение и прочно утвердило его имя в народном сознании. Вот это правильная стратегия потребления. Почему бы звездам рэпа на нее не равняться?

Можно, конечно, использовать примеры неразумных богатеев как аргумент в пользу предложения «все отнять и поделить», но богатые люди были всегда, даже при Сталине и даже во время Великой Отечественной войны. В те годы такие люди покупали на свои сбережения именные танки и самолеты. Это тоже было демонстративное расходование денег, но оно не вызывало вопросов – напротив, рождало почет и уважение. С учетом современных реалий патриот России Тимати мог бы укомплектовать целый полк операторов БПЛА. Мог бы, но, насколько мы можем судить, не сделал этого. Зато в гараже пылится Bugatti.

Впрочем, не хочется долго говорить банальности, убеждая читателя в том, что лишние деньги лучше потратить на благие дела, а не на шик и блеск. Это и так понятно. Важно, чтобы благие дела были на виду, чтобы примеры правильного поведения богатых и знаменитых задавали тенденцию.

Мы поругиваем зарубежных политиков за лицемерие, когда они демонстративно ездят в метро или на велосипедах. Мы косо смотрим на цифровых миллиардеров, которые появляются на публике в копеечных рубашках. Но это – полезная демонстративность, она показывает людям, что быть скромным – не стыдно.

У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

Хорошими делами, вопреки мнению старухи Шапокляк, прославиться можно. Но для этого о них нужно больше говорить, чтобы задать совершенно определенный шаблон поведения: завелись лишние деньги? Помоги ближнему, создай или построй что-то значимое для людей. Как поступил Сергей Галицкий. Только тогда тебя запомнят надолго. И демонстративность в этом случае – не только не грех, но и, можно сказать, долг перед обществом.

Но пока, к сожалению, информационная среда более восприимчива к случаям сверхпотребления, из которых можно раздуть скандал. А значит, новые гиперкары ждут новых покупателей из среды российского шоу-бизнеса.