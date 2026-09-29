У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Лавров обвинил Европу в открытой войне против России
Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в том, что европейские государства ведут боевые действия против российской стороны.
Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на полях дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос западного журналиста, министр подчеркнул очевидность текущего противостояния.
«То, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорили», – заявил он.
Глава ведомства добавил, что российские военные ликвидируют беспилотники и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября глава МИД сообщил об активной подготовке западных стран к вооруженному противостоянию с Москвой.
Летом министр указал на нешуточную консолидацию западного мира против Российской Федерации.
Дипломат пообещал полноценный военный ответ в случае нападения Европы на страну.