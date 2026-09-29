Сенатор Волошин: Киеву придется выделить 1 трлн рублей для восстановления ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

Волошин заявил о необходимости возмещения ущерба, нанесенного региону, передает ТАСС. Парламентарий оценил размер выплат более чем в 1 трлн рублей.

«Для Донбасса безопасность – это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее. Репарации – вопрос более чем уместен. В оценке их размера я ориентируюсь на оценку Следственного комитета РФ – более 1 трлн рублей. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс», – сказал Волошин.

Политик подчеркнул, что после прекращения огня потребуется масштабная работа. Необходимо провести разминирование территорий и восстановить коммунальную инфраструктуру.

Также предстоит вернуть эвакуированных жителей, отстроить жилье и наладить систему медицинской помощи. Волошин отметил, что мир должен стать по-настоящему прочным и справедливым, а не просто передышкой перед новым конфликтом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сенатор Александр Волошин потребовал возложить финансовое бремя за разрушения в Донбассе на иностранных спонсоров Киева.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.