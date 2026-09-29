Россиянка пыталась тайно провезти пять рептилий из Польши в Белоруссию

Tекст: Дарья Григоренко

Белорусские таможенники пресекли попытку контрабанды экзотических животных, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в пункте пропуска «Брест».

«Попытку незаконно ввезти из Польши пять экзотических ящериц пресекли брестские таможенники. Рептилии изъяты и переданы Минскому зоопарку», – сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете. Россиянка пыталась пройти через зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров для декларирования.

В ходе досмотра багажа инспекторы обнаружили пенопластовую коробку. Внутри находились пять пластиковых контейнеров, в которых прятали реснитчатых гекконов-бананоедов. Эти редкие ящерицы родом из Новой Каледонии до 1994 года считались вымершими.

В отношении женщины начат административный процесс по статье о недекларировании товаров. Ей грозит штраф до 30 базовых величин и возможная конфискация животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа полиция Эквадора задержала россиянку с десятками эндемичных игуан в чемодане.

Несколькими днями ранее калининградские таможенники нашли у ехавшей в Польшу пассажирки более сотни спрятанных в куртке редких ящериц.

В середине того же месяца сотрудники таможни в Шереметьево пресекли незаконный ввоз частей крокодилов из Китая.