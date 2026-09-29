У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Россиянка пыталась тайно провезти пять рептилий из Польши в Белоруссию
Гражданка России попыталась тайно провезти в Белоруссию пять редких гекконов-бананоедов, спрятав их в багаже при прохождении таможенного контроля, сообщает белорусский Государственный таможенный комитет.
Белорусские таможенники пресекли попытку контрабанды экзотических животных, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в пункте пропуска «Брест».
«Попытку незаконно ввезти из Польши пять экзотических ящериц пресекли брестские таможенники. Рептилии изъяты и переданы Минскому зоопарку», – сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете. Россиянка пыталась пройти через зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров для декларирования.
В ходе досмотра багажа инспекторы обнаружили пенопластовую коробку. Внутри находились пять пластиковых контейнеров, в которых прятали реснитчатых гекконов-бананоедов. Эти редкие ящерицы родом из Новой Каледонии до 1994 года считались вымершими.
В отношении женщины начат административный процесс по статье о недекларировании товаров. Ей грозит штраф до 30 базовых величин и возможная конфискация животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа полиция Эквадора задержала россиянку с десятками эндемичных игуан в чемодане.
Несколькими днями ранее калининградские таможенники нашли у ехавшей в Польшу пассажирки более сотни спрятанных в куртке редких ящериц.
В середине того же месяца сотрудники таможни в Шереметьево пресекли незаконный ввоз частей крокодилов из Китая.