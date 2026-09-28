Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов

Памфилова: Бойцы на передовой стали самыми активными участниками выборов

Tекст: Валерия Городецкая

«Я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса, и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них на малой родине, какое будет качество власти», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

«Это дорогого стоит, и мы тоже постарались, даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел», – добавила глава ЦИК.



По ее словам, временные избирательные комиссии также создавались из самих военнослужащих. А голосование проводилось так, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности для бойцов, пояснила Памфилова.

Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам в парламент прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Элла Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

В среду Владимир Путин назвал прошедшие выборы голосованием за бойцов спецоперации.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов.