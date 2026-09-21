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Слуцкий заявил о выдвижении Воропаевой на пост вице-спикера Госдумы
Руководитель федерального избирательного штаба ЛДПР Мария Воропаева займет должность заместителя председателя Государственной думы девятого созыва от партийной фракции.
Лидер партии Леонид Слуцкий сообщил, что руководитель федерального избирательного штаба займет высокий пост в нижней палате парламента, передает РИА «Новости».
По его словам, политик будет представлять партию на уровне руководства Госдумы.
«Рядом со мной руководитель федерального избирательного штаба Мария Александровна Воропаева, одновременно она является руководителем нашей фракции в Московской городской думе. Мария Александровна будет вице-спикером Государственной думы девятого созыва от ЛДПР», – рассказал Слуцкий журналистам во время пресс-конференции.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее отметила предварительные успехи партии. По ее информации, ЛДПР набирает 8,98% голосов на думских выборах и одерживает победу в двух одномандатных округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией ЛДПР 25 депутатских мандатов.
В начале сентября Мария Воропаева выступила с инициативой об отмене лимита оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком.
Летом делегаты партийного съезда утвердили предвыборную программу для участия в голосовании.