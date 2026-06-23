Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии

Tекст: Валерия Городецкая

Делегаты из всех 89 регионов страны утвердили предвыборную программу «100 дней преобразования России» и итоговый список кандидатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Центральным событием стало выступление председателя партии Леонида Слуцкого, который обозначил основные приоритеты предвыборной кампании. «Сегодня людям нужна не очередная красивая программа на десятилетия вперед. Жириновский много лет говорил: России нужны быстрые, жесткие и честные перемены. Сегодня, в 2026 году, это особый год для новейшей истории России, особый год для мировой истории. Мы снова находимся в точке выбора: спасти Россию или позволить России медленно слабеть. У ЛДПР есть план – «100 дней преобразования России». В эти 100 дней мы сможем реальным образом запустить решение, которое даст стране движение к развитию», – заявил он.

Программа ЛДПР предусматривает снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, ежегодную индексацию пенсий и пособий не менее чем на 20%, а также повышение студенческих стипендий до уровня МРОТ. Кроме того, предлагается запустить программу «Народная ипотека» под 3% для молодых специалистов, бюджетников и семей.

Общефедеральную часть списка кандидатов ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В первую пятерку также вошли Мария Воропаева, Андрей Луговой, участник СВО Алексей Верещагин и Виктор Бут. Всего в списках партии 435 кандидатов, из которых 224 баллотируются по одномандатным округам.

В мае лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение в ФАС по поводу скрытого уменьшения объема товаров.

В апреле президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский».

Осенью прошлого года делегаты XXXVII съезда переизбрали Слуцкого председателем политического объединения.