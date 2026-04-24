  Россия вернула из плена 193 военнослужащих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    В России подорожали презервативы из-за закрытия Ормузского пролива
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    8 комментариев
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    12 комментариев
    24 апреля 2026, 17:42 • Новости дня

    Путин встретился с бойцами бригады ЛДПР «Невский»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении.

    Встреча прошла в ходе посещения выставки в московском «Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Путин пообщался с командиром бригады Алексеем Верещагиным, добровольцами Русланом Лобыкиным и Александром Прохоровым, а также с военным корреспондентом Беллой Либерман. Верещагин рассказал, что бригада была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации на Украине, и сейчас ее бойцы продвигаются вперед на Краматорском направлении в составе Южного военного округа.

    Президент уточнил у собеседников детали их работы, в том числе участие в боевых задачах на рубеже Южной группировки. Верещагин подтвердил, что их подразделение входит в состав Южного военного округа, и отметил, что ранее через президентский протокол передал для Путина почетный знак бригады.

    Командир выразил надежду, что глава государства сможет надеть этот знак во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского. Позже Путин отдельно побеседовал с Верещагиным уже без камер.

    Напомним, Слуцкий 10 апреля открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    Комментарии (23)
    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    Комментарии (13)
    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    Путин осудил геноцид армян и пожелал народу Армении процветания

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян и выразил поддержку народу Армении.

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что гонения и репрессии начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент выразил уверенность, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – говорится в послании российского лидера.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в приветствии.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул близость этой республики для нашей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    Комментарии (21)
    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    Комментарии (20)
    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    Комментарии (6)
    23 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Geely в России компания «Джили-Моторс» отзывает 17 590 автомобилей Emgrand, проданных на территории страны с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года, сообщил Росстандарт.

    Речь идет о транспортных средствах с определенными VIN-кодами, которые указаны в специальном приложении к уведомлению, сообщается на сайте ведомства.

    В ведомстве пояснили, что причиной отзыва стал риск деформации топливного бака. «При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», – говорится в заявлении Росстандарта.

    На прошлой неделе Росстандарт сообщил, что компания «Джили-Моторс» отзывает в России почти 39 тыс. кроссоверов Geely Atlas.

    В сентябре прошлого года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Захарова: Япония заверила Россию в невозможности экспорта вооружений на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о перспективах использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов.

    Он пояснил, что применение ИИ позволит сделать процесс сдачи экзамена более объективным, исключив человеческий фактор, передает ТАСС.

    «В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а ИИ, который будет контролировать списывание, дополнительные источники информации, будет оценивать, как человек себя ведет», – подчеркнул Орешкин.

    Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменили подход школьников к выполнению домашних заданий.

    Он также назвал ИИ «хайповой темой»

    Комментарии (12)
    24 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С подконтрольной киевскому режиму территории 24 апреля были возвращены 193 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщается в канале ведомства в Max. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

    При проведении обмена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области.

    В феврале Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    @ Alfredas Pliadis/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные высшие учебные заведения приступят к обучению студентов проектированию и эксплуатации современных беспилотных автомобилей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Студенты российских университетов смогут освоить профессию создателя автономных мобильных систем, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе профильного форума.

    «Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», – подчеркнул министр.

    Руководитель ведомства добавил, что технологический прогресс серьезно трансформирует рынок труда. В результате меняются сроки обучения и внутреннее наполнение образовательных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования из-за кардинальных технологических перемен.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике.

    Для внедрения новой образовательной модели ведомство подготовило проект соответствующих изменений в федеральный закон.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал планы пригласить Путина на саммит G20

    Дмитриев отреагировал на планы пригласить Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о возможном приглашении президента Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами.

    Дмитриев прокомментировал информацию о возможном приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, передает РИА «Новости».

    Дмитриев написал в соцсети: «Россия всегда была частью G20».

    Поводом для комментария стала публикация газеты Washington Post, в которой говорилось о намерении президента США пригласить Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

    Президент США заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет.

    Заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Песков: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Первого канала Алексея Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин направил телеграмму родным и близким журналиста, передает ТАСС.

    «Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», – сказал он.

    Напомним, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Путин назвал Пиманова олицетворявшим телевидение России профессионалом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, отметив, что он был журналистом, которого считали одним из ярких и преданных делу профессионалов телевидения.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Пиманова по праву считали одним из ярких и преданных делу профессионалов, олицетворявших современное российское телевидение.

    «Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», – говорится в телеграмме Путина.

    Путин также подчеркнул, что смерть Пиманова стала большой потерей не только для его семьи и коллег, но и для всей отечественной журналистики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти телеведущего Первого канала Алексея Пиманова.

    Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Комментарии (0)
    Главное
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Голикова заявила о росте когнитивных нарушений среди трудоспособных россиян
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации