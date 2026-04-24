МИД Ирана: Аракчи обсудит в России завершение конфликта с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи проведет серию встреч с высокопоставленными лицами в Пакистане, Омане и Российской Федерации, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Исмаил Багаи подтвердил начало дипломатического турне министра.
«Аракчи проведет встречи с высокопоставленными лицами Пакистана, Омана и России», – говорится в заявлении дипломата.
Главной темой консультаций станет поиск путей завершения конфликта, который, по словам представителей Тегерана, навязан Соединенными Штатами и Израилем. Кроме того, стороны затронут вопросы двустороннего сотрудничества, а также укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о готовности исламской республики к мирным переговорам с Вашингтоном. До этого иранская делегация отказалась от участия в запланированной встрече с американской стороной в Пакистане.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.