МИД Ирана: Аракчи обсудит в России завершение конфликта с США

Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум

Tекст: Мария Иванова

Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

«Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.