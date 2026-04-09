Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО

Рютте: Трамп явно разочарован союзниками по НАТО

Tекст: Антон Антонов

Озвучивая свою оценку отношения Трампа к союзникам, Рютте заявил: «Явно разочарован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Рютте подчеркнул, что смог указать американскому президенту на полезность большинства европейских стран в плане баз, логистики и перелетов, а также подчеркнул их приверженность обязательствам, передает ТАСС.

Генсек НАТО также согласился с тем, что некоторые страны альянса провалили тест США, когда отказались поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. «Но большинство европейских стран сделало то, что обещало ранее в подобных случаях, и мы обсудили это сегодня», – заявил Рютте.

Рютте не дал прямого ответа на вопрос о том, что США, вероятно, могут «наказать» отдельные страны Североатлантического альянса в связи с недостаточной поддержкой ими американской военной операции против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США проведет встречу с Рютте, на которой рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. Левитт заявила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.