Япония подтвердила проход танкера через Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Японии официально подтвердили проход связанного с Японией танкера через Ормузский пролив, передает ТАСС.

В заявлении японского МИД отмечается, что судно с тремя японскими гражданами уже покинуло Персидский залив и движется в сторону Японии. В министерстве подчеркнули, что намерены и дальше добиваться свободного и безопасного прохода для всех судов, включая японские, через Ормузский пролив.

Ведомство не уточнило, какой компании принадлежит танкер, прошедший через пролив. Ранее агентство Tasnim сообщало, что японский танкер Idemitsu Maru, принадлежавший компании Idemitsu Kosan и перевозивший 2 млн баррелей нефти, пересек Ормузский пролив при содействии иранской стороны. Судно ранее находилось у берегов Саудовской Аравии с конца февраля.

В компании Idemitsu Kosan отказались комментировать проход танкера, сославшись на соображения безопасности. Японские СМИ отмечали, что переговоры с Ираном позволили достичь прохода танкера без выплат со стороны Токио в адрес Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана.

Японские СМИ сообщили о первом с начала конфликта успешном проходе через Ормузский пролив двух танкеров с сжиженным природным газом для компании Mitsui O.S.K. Lines.

Ранее японские судоходные компании Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen вывели свои суда из района Ормузского пролива после радиопредупреждения иранских военных.