Названы темы переговоров Аракчи в России
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в российскую столицу затронет тему диалога с Вашингтоном и возможные шаги по урегулированию.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где затронет тему переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». По словам посла Ирана в России Казема Джалали, стороны рассмотрят возможные инициативы по этому вопросу.
«В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», – привело слова дипломата посольство Ирана в России.
Джалали подчеркнул, что на повестке дня также стоят совместные инициативы Москвы и Тегерана. Если у сторон появятся какие-либо предложения, они обязательно станут предметом детального обсуждения, добавил иранский представитель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.
Иранские переговорщики собрались вернуться в Исламабад для возобновления диалога с Вашингтоном.
Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики обсудили ход американо-иранских консультаций по телефону.