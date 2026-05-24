  Британия и Франция отказались тратить 0,25% ВВП на помощь Киеву
    Мнения
    Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    24 мая 2026, 17:30 • Новости дня

    Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Американская администрация не намерена снимать ограничения с Ирана, передает РИА «Новости». Президент США опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    «Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано», – подчеркнул глава государства.

    Он также отметил конструктивный характер диалога и призвал своих представителей не спешить с заключением сделки. По его мнению, время сейчас работает исключительно на американскую сторону.

    Накануне президент США  пригрозил Ирану мощнейшими ударами в случае провала сделки.

    Представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    До этого американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке.

    23 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США

    Дробницкий: Отставка Тулси Габбард – симптом деградации администрации США

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удивительно не то, что Тулси Габбард ушла с поста директора Национальной разведки США, а то, как долго она продержалась, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, она оказалась втянутой в политику, которая разошлась с ее изначальными принципами, а сама отставка стала лишь симптомом общей деградации команды Белого дома, где от предвыборных обещаний уже мало что осталось. Ранее Габбард объявила о решении уйти с поста директора Национальной разведки США.

    «Удивление вызывает не сам факт отставки Тулси Габбард, а то, что она продержалась так долго. Ее уход должен был состояться гораздо раньше – фактически сразу после того, как реальная политика Белого дома вошла в радикальное противоречие с теми лозунгами, под которыми она приходила в команду», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Назначение Габбард, подчеркивает собеседник, было знаковым и проистекало из предвыборных обещаний Дональда Трампа реформировать систему нацбезопасности и отказаться от глобального интервенционизма. Однако на практике ее полностью «оттерли» от принятия решений.

    «Габбард последовательно выступала против смены режимов и требовала сосредоточиться на реальной безопасности США, – поясняет эксперт. – Но ее отстранили от ключевых процессов, доверив лишь малозначимые внутренние расследования, без возможности влиять на курс Белого дома. Аппаратная борьба была проиграна: людей на ключевые посты в ее офисе брали под одну повестку, а реализовывать пришлось совершенно другую. Это привело к утечке кадров из ее команды».

    Камнем преткновения стала политика администрации, которая окончательно разошлась с антивоенной риторикой Габбард. «Особенно явным это стало в 2026 году, когда она была вынуждена молчаливо поддерживать действия, идущие вразрез с ее прежними заявлениями, включая удары по Ирану. Именно тогда ей следовало подать в отставку. То, что она уходит только сейчас, означает, что она успела, к сожалению для ее репутации, «замараться» во всем, что администрация натворила за это время», – добавляет спикер.

    При этом уход Габбард, по мнению Дробницкого, вряд ли как-то отразится на ситуации вокруг Украины. Эксперт напоминает, что еще весной 2025 года стало понятно, что достичь дипломатического компромисса под руководством Трампа едва ли возможно. Президент США, по его словам, не сумел (или не захотел) навязать свою сделку европейским союзникам, которые по сути заблокировали вариант урегулирования на приемлемых для России условиях и во многом «висели на руках» у американского президента.

    В итоге хозяином положения оказался не Трамп, а «те, ко контролируют Киев». Без серьезных изменений в госаппарате и внешнеполитическом истеблишменте сломить это сопротивление было бы трудно, но Трамп на такую конфронтацию не пошел. На этом фоне отставка Габбард, полагает Дробницкий, в известной степени служит кадровым подтверждением того, что «антиинтервенционистская» администрация прекратила свое существование.

    В целом Дробницкий склонен рассматривать отставку Габбард как яркий симптом общей деградации администрации. По его словам, команда, которая изначально шла «делать революцию» против глубинного государства и внешнеполитического истеблишмента, в итоге сама погрязла в аппаратных интригах и обслуживании лоббистских интересов.

    Громкие отставки и общая недееспособность таких фигур, как Пэм Бонди (бывшая генпрокурор США) или Кристи Ноэм (экс-министр внутренней безопасности США), по его мнению, свидетельствуют о системном параличе. Внешняя политика в стиле Трампа образца 2024 года, как считает эксперт, сегодня практически отсутствует. В этом хаосе, полагает он, личности уже не играют решающей роли – все, по сути, предопределено, и явно не в пользу изначальных сторонников дипломатического компромисса.

    Назначение на место Габбард карьерного офицера ЦРУ Аарона Лукаса, по его словам, мало что меняет. «Аналитика в ЦРУ часто готовится качественная, как это было с прогнозами о реальных возможностях Ирана, которые просто не передали президенту, заменив их выгодной лоббистам дезинформацией. Проблема не в том, кто собирает данные, а в том, что общая политическая конъюнктура не позволяет грамотно ими воспользоваться», – подытожил Дробницкий.

    То, что «полураспад команды Трампа набирает обороты», отмечает в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Автор поста пишет, что по своему менталитету Габбард больше подходит для публичной политики (она восемь лет была конгрессвумен и участвовала в президентских праймериз в 2020 году), нежели для бюрократической работы в разведывательном аппарате.

    По его мнению, Габбард уходит из-за принципиальных разногласий с Трампом и «ястребами» в Белом доме по вопросам внешней политики, в первую очередь касательно Ирана и Израиля. «Утверждение нового главы нацразведки на смену Габбард ожидаемо будет идти непросто. Ведь раскол в Белом доме усугубляется, увольнения проходят постоянно. Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы», – прогнозирует политолог.

    Журналист Андрей Медведев отмечает, что Лукас считает Россию опасным противником – «особенно в военной сфере, энергетике и гибридных операциях, типа Сирии и Африки». «Он не раз критиковал действия России на Украине. Хорошая новость: Лукас считает, что Россия – это не экзистенциальная угроза для США. Это скорее frenemy (дословно можно перевести как «друг-враг» или «приятель-соперник»)», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

    Спикер добавляет, что Лукас считает экзистенциальной угрозой для США Китай. «Короче, он один из главных «ястребов» по китайскому направлению в администрации Трампа», – делает вывод Медведев.

    Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о решении оставить с 30 июня должность ради поддержки мужа Абрахама Уильямса, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

    Ее уход совпал с серией громких увольнений женщин-министров (в апреле подала в отставку министр труда Лори Чавес-ДеРемер) и глубоким расколом внутри администрации Трампа по вопросам внешней политики.

    Габбард всегда была убежденным изоляционистом, выступавшим против военного вмешательства США за рубежом. Ее взгляды вошли в жесткое пике с реальными действиями Трампа. На слушаниях в Сенате Габбард открыто противоречила президенту, заявив, что Иран не представлял немедленной угрозы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Politico, «ястребиный» курс администрации сделал нахождение антивоенного политика во главе разведки невозможным.

    За год службы Габбард настроила против себя многих кадровых разведчиков, сократив штат ведомства почти на половину под лозунгом борьбы с «раздутым и неэффективным аппаратом». По данным американских СМИ, Габбард была фактически изолирована от ключевых операций по национальной безопасности (включая действия в отношении Венесуэлы и Ирана). Трамп перестал доверять главе разведки, которая в публичных выступлениях смещала фокус с его лидерских качеств на формальные должностные инструкции.

    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Возле Белого дома ликвидирован вооруженный человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Секретной службы США застрелили человека, который, по данным ведомства, в субботу подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл по ним огонь.

    Незадолго до 18.00 по восточному времени неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и открыл огонь по сотрудникам спецслужб, сообщил представитель Секретной службы CNN, ссылаясь на предварительное расследование.

    По его словам, сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили подозреваемого, который позже скончался в местной больнице.

    «Во время стрельбы случайный прохожий также получил ранение. Остается неясным, был ли он ранен первым выстрелом подозреваемого или во время последующей перестрелки», – добавил представитель службы.

    Известно, что раненый в критическом состоянии.

    Сотрудники Секретной службы в результате инцидента не пострадали, президент США Дональд Трамп находился в резиденции и произошедшее его не обеспокоило. По словам представителя Белого дома, Трамп был проинформирован об инциденте Секретной службой.

    Подозреваемого опознали как 21-летнего Насира Беста, сообщили CNN три источника. По словам одного из них, у Беста уже были контакты с Секретной службой. В частности, при инциденте в июне 2025 года, когда он заблокировал въезд в Белый дом. После того, как он заявил, что является «Богом», его задержала Секретная служба и поместила в психиатрический институт Вашингтона для психиатрической экспертизы, сообщил источник.

    В следующем месяце, в июле 2025 года, Секретная служба снова арестовала Беста после того, как он попытался проникнуть на территорию комплекса Белого дома. Судья вынес постановление держаться подальше от территории Белого дома.

    В ходе расследования прошлогодних встреч следователи обнаружили, что Бест делал различные заявления в социальных сетях, в том числе утверждал, что он «настоящий» Усама бен Ладен, и, по меньшей мере, в одном посте указывал на желание причинить вред Трампу, сообщил источник.

    Напомним, вечером субботы около Белого дома были слышны десятки выстрелов, что привело к примерно 40-минутной блокировке территории для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    В начале мая в Секретной службе США сообщали о двух пострадавших при стрельбе у Белого дома. Глава США оставил Вэнсу письмо на случай, если «что-то произойдёт». При этом WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на президента  инсценировкой.

    24 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Секретную службу за ликвидацию стрелка у Белого дома
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома в субботу.

    Глава государства находился внутри здания и не пострадал во время инцидента, передает ТАСС. В субботу вечером неизвестный начал стрелять из пистолета рядом с резиденцией. Агенты открыли ответный огонь и смертельно ранили нападавшего.

    «Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что злоумышленник погиб в перестрелке у ворот.

    Во время происшествия случайный прохожий получил ранения. Местные издания отмечают, что ликвидированный мужчина ранее привлекал внимание полиции и страдал психическими отклонениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты услышали звуки выстрелов около резиденции американского лидера.

    Сотрудники Секретной службы США ответным огнем смертельно ранили нападавшего.

    23 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о завершении подготовки мирного меморандума

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает РИА «Новости». По его словам, главное внимание сейчас уделяется прекращению конфликта на основе предложенного Ираном плана из 14 пунктов.

    «Стороны очень близки и в то же время очень далеки от соглашения», – подчеркнул дипломат, добавив, что у Тегерана есть опыт противоречивых заявлений США, поэтому полной уверенности в неизменности подхода Вашингтона нет. В последние дни участники переговоров обсуждали ряд предложений, которые все еще рассматриваются.

    Переговорный процесс призван сблизить позиции сторон для выработки взаимоприемлемого решения. При этом Багаи отметил, что Ормузский пролив не касается США, и механизм его работы должны определять прилегающие страны – Иран и Оман. Сейчас приоритетом остается немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

    Ядерный вопрос в настоящее время не обсуждается. В связи с этим разговоры о снятии всех санкций пока преждевременны, однако данное требование Ирана остается в силе.

    Тегеран приступил к анализу комментариев Вашингтона к проекту мирного урегулирования из 14 пунктов. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отказался обсуждать вопросы ядерной программы на данном этапе диалога.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 19:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.

    По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    24 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Около Белого дома в субботу были слышны выстрелы
    Tекст: Катерина Туманова

    Не менее десятка выстрелов в субботу вечером услышали корреспонденты CNN возле Белого дома, что привело к блокировке здания и оперативной реакции Секретной службы США.

    Сотрудников Секретной службы появились после того, как рядом с Белым домом в субботу были услышаны десятки выстрелов. Агентам пришлось заблокировать здание и вывести журналистов, находившихся на Северной лужайке, в зал для пресс-конференций, передает CNN.

    Репортерам внутри Белого дома было приказано оставаться на месте, сотрудники службы безопасности громко отдавали указания лечь на пол и предупреждали о стрельбе.

    Секретная служба заявила, что расследует сообщения о выстрелах на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню Северо-Запад, находящихся неподалеку от комплекса Белого дома. Один из корреспондентов сообщил, что звуки стрельбы, вероятно, доносились со стороны здания Исполнительного офиса Эйзенхауэра.

    После инцидента агенты Секретной службы с винтовками были замечены на Северной лужайке Белого дома, а зал для пресс-конференций был заблокирован. Режим изоляции сняли вскоре после 18.45 по восточному времени. Президент США Дональд Трамп в этот момент находился в резиденции Белого дома.

    Корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван опубликовала в соцсети X видео, где слышны выстрелы, и рассказала, что журналистам приказали срочно укрыться. Она отметила, что на Северной лужайке прозвучало несколько десятков выстрелов, и после этого всех перевели в зал для пресс-конференций.

    По данным СМИ, инцидент произошел спустя месяц после ужина для корреспондентов Белого дома, который также сопровождался стрельбой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый Коул Томас Аллен пробежал через контрольно-пропускной пункт с дробовиком, вступив в перестрелку с агентами, однако Аллен не признал себя виновным в попытке покушения на Трампа и других обвинениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху. В начале месяца в Секретной службе США сообщили о двух пострадавших при стрельбе у Белого дома. Глава США оставил Вэнсу письмо на случай, если «что-то произойдёт».

    WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на президента  инсценировкой.

    24 мая 2026, 02:06 • Новости дня
    Washington Post узнал, как Эбола вскрыла серьезные проблемы здравоохранения США

    Tекст: Катерина Туманова

    Эпидемия в Африке разворачивается в тот момент, когда многие сотрудники, системы и учреждения, которые когда-то руководили мерами реагирования на вирусы и инфекции в США, исчезли или их численность существенно сократилась.

    «В 2014 году, когда лихорадка Эбола охватила Западную Африку и грозила стать глобальной катастрофой, Белый дом назначил «царя Эболы» для координации масштабных ответных мер США в различных ведомствах и управлениях. Усилия, предпринятые Пентагоном, Центрами по контролю и профилактике заболеваний, USAID, Министерством внутренней безопасности, государственными чиновниками, больницами, иностранными правительствами и группами помощи за рубежом, побудили Соединенные Штаты развернуть военную технику, построить лечебные центры и организовать досмотр в аэропортах», – вспоминают журналисты Washington Post (WP).

    Теперь они вынуждены отмечать, что американское правительство столкнулось с трудностями при организации мер против лихорадки Эбола из-за отсутствия межведомственной структуры.  Власти активно ищут единого руководителя для преодоления кризиса.

    «Есть план действий, вопрос в том, есть ли игроки?» – заявил Рон Клейн, координировавший борьбу с инфекцией в 2014 году.

    Текущая эпидемия в Конго и Уганде вызвана штаммом Бундибуджо, от которого нет одобренной вакцины и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти 750 случаев заболевания и 177 смертей. Ситуация осложняется тем, что США ранее вышли из ВОЗ и параллельно борются со вспышкой хантавируса.

    Поскольку США сталкиваются с новой вспышкой Эболы, которую, возможно, будет еще труднее сдержать, они в основном полагаются на разрозненные селекторные совещания в агентствах, а не на координацию в масштабах правительства, сообщили шесть источников WP.

    Два человека, знакомых ситуацией, рассказали, что в настоящее время не существует официальной межведомственной координационной структуры для борьбы с Эболой.

    По словам Клейна, который координировал меры по борьбе с Эболой в администрации Обамы и был назначен ответственным за борьбу с Эболой через два месяца после начала эпидемии в 2014 году, сейчас есть некий план, но нет ответа на вопрос, есть ли те. кто готов его реализовывать.

    «Уже появились признаки замешательства. После того, как во вторник Государственный департамент объявил, что США помогают создать 50 лечебных клиник в пострадавших от Эболы регионах Демократической Республики Конго и Уганды, Министерство здравоохранения Уганды на следующий день ответило, что с ним об этом не консультировались», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщила о 750 возможных случаях Эболы и 177 смертях. Разгневанные родственники  сожгли центр лечения Эболы в Конго. Ученые из Оксфорда объявили о готовности испытывать вакцину от Эболы.

    24 мая 2026, 03:31 • Новости дня
    FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Япония может получить партию из 400 крылатых ракет Tomahawk на два года позже запланированного срока из-за нехватки вооружений у США.

    Генсекретарь кабмина Японии Минору Кихара в апреле подтверждал намерение США поставить 400 ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км с 2025 по 2027 финансовый год, однако Finncial Times (FT) выяснила, что сроки могут быть увеличены на два года.

    США уведомили Японию о возможном переносе поставок 400 ракет Tomahawk на два года, до марта 2028 года, передает Bloomberg.

    Причиной задержки стали истощенные запасы ракет у США после масштабных боевых действий против Ирана.

    По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией), США израсходовали более тысячи ракет Tomahawk за первые пять недель конфликта с Ираном. До начала боевых действий на вооружении США находилось 3,1 тыс. таких ракет, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии. США решили перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию.

    24 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧП из-за утечки химикатов

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж в связи с продолжающимся химическим инцидентом в Гарден-Гроув и предоставил дополнительные места для размещения беженцев, сказано в его сообщении на сайте штата.

    «Принимая упреждающие меры для защиты жителей Калифорнии, губернатор Гэвин Ньюсом сегодня издал указ о введении чрезвычайного положения в округе Ориндж, поскольку штат продолжает оказывать помощь в усилиях по реагированию на инцидент с опасными химическими веществами на аэрокосмическом предприятии, в результате которого были эвакуированы десятки тысяч жителей из окрестностей», – следует из заявления.

    Там напоминают, что режим ЧП открывает доступ к дополнительным ресурсам и полномочиям по реагированию на них, включая предоставление государственной собственности и выставочных площадок для размещения эвакуированных жителей, если это необходимо.

    Жителям настоятельно рекомендуют прислушиваться к указаниям местных властей относительно последней информации об эвакуации, а если попросят эвакуироваться, не ждать, посмотреть карту эвакуации и отправляться.

    Днем ранее в калифорнийском городе Гарден-Гров была объявлена эвакуация жителей нескольких кварталов из-за утечки опасных веществ на промпредприятии. Из поврежденного резервуара там стали выделяться густые клубы едкого химического дыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC7.

    Инцидент начался в четверг, 21 мая, на заводе компании GKN Aerospace, когда из-за химической реакции в 15-тонном резервуаре с кислотой выросло давление, и в воздух поднялось облако токсичного оранжевого дыма.

    Спасатели ночью пытались охладить бак водой, но к утру пятницы угроза взрыва или выброса дыма сохранилась, поэтому жителей эвакуировали повторно.

    GKN Aerospace –  один из мировых поставщиков компонентов для авиационной и автомобильной техники, завод в Гарден-Гров специализируется на производстве акриловых пластиков, применяемых в остеклении самолетов и иных транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на промышленном объекте в немецком Амсдорфе осенью 2025 года жертвой утечки химикатов стал один рабочий. Утечка химикатов на американском заводе унесла жизни двух человек.

    24 мая 2026, 10:39 • Новости дня
    Израильские военные разгромили арсеналы боевиков ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала четыре склада оружия радикалов боевого крыла ХАМАС в центральной части сектора Газа.

    Подразделения Армии обороны Израиля отчитались о ликвидации четырех арсеналов боевого крыла палестинского движения, передает ТАСС. Три объекта были поражены за последние сутки, а еще один тайник военные обнаружили и зачистили ранее на этой неделе.

    «За последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла удары и уничтожила три склада оружия ХАМАС в центральной части сектора Газа», – говорится в официальном заявлении. На этих базах бойцы нашли противотанковые комплексы, дальнобойные винтовки, гранатометы и бронежилеты.

    В израильском командовании также отметили, что после нанесения ударов специалисты зафиксировали множественные вторичные детонации. Это прямо подтверждает присутствие значительного количества боеприпасов на пораженных объектах боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая израильские военные атаковали сектор Газа ради устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    В феврале Армия обороны Израиля нанесла удары по складам вооружений радикалов на севере анклава.

    В прошлом году солдаты ЦАХАЛ ликвидировали подземный туннель и хранилище с двадцатью взрывными устройствами.

    24 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дипломатический диалог Вашингтона и Тегерана привел к положительным результатам, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соответствующее заявление сделал Рубио во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

    «Что касается ситуации с Ираном, я думаю, сегодня позже появятся новости по этой теме, и я предоставлю президенту [США Дональду Трампу] возможность сделать дальнейшие заявления по этому поводу. Достаточно сказать, что был достигнут некоторый прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный», – пояснил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Представитель иранского МИД Багаи сообщил о завершении подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Американский лидер отметил ежедневное улучшение ситуации на двусторонних переговорах.

    24 мая 2026, 15:33 • Новости дня
    ПВО Ирана уничтожила израильский разведывательный беспилотник на юге страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские системы ПВО сбили израильский БПЛА над Хормозганом на юге Ирана, передает агентство Mehr.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над провинцией Хормозган, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr. Инцидент произошел в южной части государства. «Израильский беспилотник, выполняющий разведывательные задачи, был сбит ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Корпус стражей исламской революции сбил израильский беспилотник Orbiter с помощью новой системы ПВО.

    В конце марта армия Ирана сообщила об уничтожении 146 американских и израильских дронов за время конфликта.

    Ранее иранские средства противовоздушной обороны перехватили два вооруженных аппарата Израиля и крылатую ракету.

    24 мая 2026, 15:55 • Новости дня
    Суд Бахрейна вынес девять пожизненных приговоров за шпионаж в пользу Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высший уголовный суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному лишению свободы, еще двоих – к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщило Бахрейнское информационное агентство.

    Высший уголовный суд Бахрейна приговорил девять фигурантов к пожизненному заключению, а еще двоих – к трем годам лишения свободы, передает ТАСС. Их признали виновными в работе на элитные части вооруженных сил Ирана.

    «Высший уголовный суд вынес приговор по двум отдельным делам, в которых 11 подсудимых обвинялись в шпионаже в пользу КСИР с целью совершения террористических актов и враждебных действий против Королевства Бахрейн», – заявили в прокуратуре.

    В рамках первого дела главный подозреваемый нанял местного жителя для слежки за важными объектами. Финансирование агентов шло через обменный пункт в Иране с помощью криптовалют. Во втором случае завербованный шпион привлек еще четырех человек для сбора информации, которая ставила под угрозу безопасность государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая командование Вооруженных сил Бахрейна объявило о повышенной боеготовности армии.

    В конце апреля иранское агентство Tasnim опубликовало спутниковые снимки разрушений на американской базе в королевстве.

    В марте министерство внутренних дел островного государства подтвердило факт повреждения опреснительной установки из-за удара иранских беспилотников.

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США и Израиль нашли в Иране своего Керенского

    На фоне новостей о «прорыве» на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, американские СМИ выяснили, кого именно США хотели поставить во главе Ирана – экс-президента этой страны Махмуда Ахмадинежада. Этот политик считал своим главным достижением отрицание Холокоста, но американцам понадобился по другой причине. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации