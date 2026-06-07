Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.9 комментариев
Израильская армия приступила к зачистке окрестностей ливанского города Набатия
Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитской милиции «Хезболла» на подступах к городу Набатия – административному центру одноименной провинции на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath.
Наступление на окрестности города Набатия, расположенного в 75 километрах от Бейрута, стартовало после интенсивных авиационных ударов и артиллерийской подготовки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
В ходе зачистки территории израильские военные активно применяют специализированных роботов. Техника используется для безопасного обнаружения заложенной взрывчатки и выявления диверсионных групп противника.
Днем ранее представители «Хезболла» заявили об успешном обстреле израильского командного пункта и скопления бронетехники. Удар был нанесен в восьми километрах от Набатии, неподалеку от контролируемого израильтянами средневекового замка Бофор. В результате атаки управляемым снарядом был подбит один танк Merkava.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский беспилотник атаковал армейский джип в провинции Набатия.
Несколькими днями ранее бойцы шиитского движения поразили бронетехнику ЦАХАЛ в районе крепости Бофор.
В конце мая израильская боевая авиация обстреляла крупные населенные пункты на юге Ливана.