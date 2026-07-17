Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании
Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.
«В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.
В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.
Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.