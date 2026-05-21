Лидер США выступил против сборов Ирана в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

Вашингтонская администрация не приемлет ограничений на транзит судов через Ормузский пролив, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп подчеркнул статус этой акватории как открытого международного маршрута.

«Мы хотим, чтобы он был открыт», – отметил глава государства во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам политика, Вашингтон выступает категорически против любых транзитных сборов. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что передвижение морского транспорта в иранские порты и обратно полностью контролируется Соединенными Штатами.

Из-за сложившейся ситуации Тегеран лишается колоссальных доходов, резюмировал президент. Ежедневные убытки страны могут достигать 500 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Дональд Трамп порекомендовал Ирану прекратить взимание платы с проходящих через Ормузский пролив танкеров.

Позже Центральный банк Исламской республики открыл специальные счета в четырех валютах для сбора пошлин за транзит судов.

Вечером 21 мая военно-морские силы КСИР согласовали проход тридцати кораблей по этому стратегическому маршруту.