Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство через Ормуз при отсутствии угроз
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив, если угрозы в адрес Тегерана прекратятся.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.
При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.
Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.
Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.