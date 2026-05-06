  • Новость часаПри атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев устроил фарс из перемирия
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой 9 мая
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС-Армения
    Токаев заявил о готовности Казахстана к жесткой позиции
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 комментариев
    6 мая 2026, 14:52 • Новости дня

    Первышов заявил о росте экспорта продукции Тамбовской области в Китай

    Первышов сообщил о рекордном урожае и увеличении экспорта в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Тамбовская область увеличила экспорт сельхозпродукции в Китай и страны Ближнего Востока, а также поставила рекорд по сбору зерна в прошлом году, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Первышов сообщил Путину о значительном росте экспорта продукции в Китай и арабские страны, следует из сообщения на сайте Кремля. Он отметил, что регион активно занимается поставками халяльной продукции и птицы, а позиции на этих рынках продолжают укрепляться.

    Первышов добавил, что область переходит к глубокой переработке сельхозпродукции и отходит от практики продажи сырья, делая ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Глава региона подчеркнул, что такие меры позволят не только удержать, но и увеличить объемы экспорта.

    По его словам, в прошлом году в Тамбовской области собрано 5,8 млн тонн зерна, что стало абсолютным рекордом для региона. Кроме того, Тамбовская область заняла первое место в России по урожаю кукурузы, а также удерживает второе место по производству муки. Первышов выразил уверенность, что благодаря поддержке федеральных властей и Минсельхоза достигнутые успехи будут развиваться и в дальнейшем.

    До этого Первышов сообщал об экспорте 70% произведенной в регионе сельхозпродукции в Китай и страны ближнего зарубежья.

    Также губернатор Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту России Владимиру Путину о полном погашении коммерческого кредита регионом.

    Напомним, президент Владимир Путин провел встречу с главой Тамбовской области и обратил внимание на снижение темпов ввода жилья в регионе.

    5 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Новый судовой двигатель КамАЗа успешно заменил на флоте моторы Volvo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественный производитель грузовиков успешно адаптировал современный 13-литровый мотор для водного транспорта, полностью заместив на рынке популярные агрегаты компании Volvo Penta.

    Глава государства Владимир Путин обсудил перспективы машиностроения на встрече с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным, передает РИА «Новости». Руководитель предприятия доложил об успешном завершении адаптации обновленного 13-литрового двигателя поколения К5 для использования на флоте.

    «В прошлом году мы провели «оморячивание», то есть для использования на судах этого 13-литрового мотора. В основном Volvo Penta в мире используется, мы замещение сделали», – сказал Когогин. Владимир Путин в ответ выразил уверенность, что новейшая разработка окажется крайне востребованной.

    «Я думаю, что это будет очень востребовано», – ответил Путин.

    Кроме того, руководитель компании напомнил о недавнем 50-летии выпуска первого грузовика марки. К этой дате завод полностью модернизировал производство мостов, создав сверхнадежную деталь. По словам Когогина, новая балка успешно выдержала 4,5 млн циклов испытаний, превысив норматив почти в два раза без малейших признаков износа.

    «Здорово, Сергей Анатольевич», – отреагировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России оценил управление современной моделью отечественного большегруза К5. Глава государства отметил значительное увеличение налоговых отчислений автоконцерна в бюджет страны. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров запустил новый завод предприятия по производству мостов для грузовиков.

    Комментарии (11)
    4 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о назначении начальника экспертного управления президента Дениса Агафонова официальным представителем страны по делам ведущих индустриальных государств.

    Владимир Путин официально сменил представителя страны по связям с лидерами стран «Группу двадцати», передает РИА «Новости».

    Документ о кадровых перестановках уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой», – говорится в тексте распоряжения.

    Известно, что ранее этот ответственный пост занимала Светлана Лукаш. Новое решение вступило в законную силу в день подписания, 4 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Светлана Лукаш сообщила о необходимости реформирования формата «Группу двадцати». В декабре российская делегация высоко оценила результаты первой встречи шерп в Вашингтоне. Весной она отмечала ожидание Белым домом участия всех лидеров в будущем саммите.

    Комментарии (5)
    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана
    Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан.

    На пост временно исполняющего обязанности главы Дагестана Путин назначил Федора Щукина. Соответствующий указ уже подписан.

    Щукин родился в 1976 году и долгое время работал в судебной системе Нижегородской области. В феврале 2024 года он стал председателем Верховного суда Республики Дагестан. С 4 мая его полномочия на судейском посту прекращены в связи с уходом в почетную отставку.

    Кандидатура Щукина была предложена председателем Народного собрания Дагестана Зауром Аскендеровым на встрече с президентом 30 апреля.

    Меликов руководил регионом с октября 2020 года, сначала в статусе временно исполняющего обязанности, а затем в качестве избранного главы.

    В прошлом Меликов занимал должность сенатора, был первым заместителем директора Росгвардии, полномочным представителем президента России на Северном Кавказе, а также проходил военную службу во внутренних войсках МВД СССР и Российской Федерации.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о завершении работы Сергея Меликова на посту главы Дагестана.

    Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на должность нового руководителя региона.

    Комментарии (8)
    5 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин высоко оценил сотрудничество «КамАЗа» с российскими военными

    Путин похвалил «КамАЗ» за привлечение спецназа к разработке военных автомобилей

    Путин высоко оценил сотрудничество «КамАЗа» с российскими военными
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным в Кремле отметил, что компания поступает правильно, советуясь с военнослужащими при разработке военных машин.

    Путин на встрече с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным отметил правильность подхода компании, которая при разработке военных автомобилей консультируется с действующими военнослужащими, сообщается на сайте Кремля

    По словам главы государства, это способствует созданию более эффективной техники для армии.

    Путин указал на важность военной линейки «КамАЗа» и выразил одобрение тому, что компания прислушивается к мнению бойцов.

    «У нас вместимость машины – десять человек, она не взрывается при обстрелах артиллерии.  Я говорю (сотрудникам): каждый ваш труд, выпущенный автомобиль – десять жизней наших солдат», – заявил Когогин.

    Путин согласился с этим комментарием, кратко подтвердив: «Точно».

    Гендиректор «КамАЗа» также сообщил, что при разработке техники специалисты предприятия консультируются с офицерами сил специальных операций.

    «Там сильные ребята, они знают, что им нужно. Очень хорошо», – похвалил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что «КамАЗ» смог повысить налоговые отчисления в бюджет. Компания сохранила высокий уровень производства даже в условиях сложной ситуации в автопроме.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    Эксперт Григорьев: Киевский режим не выполняет никакие соглашения о прекращении огня

    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все
    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Комментарии (7)
    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Политолог Шеслер: Украина не собиралась соблюдать «режим тишины» Зеленского

    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»
    @ REUTERS/Remo Casilli

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года создать межведомственную рабочую группу для координации развития и применения ядерных технологий в медицине.

    Решение принято после участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.

    «В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины…», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля

    В состав рабочей группы войдут представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства образования и науки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом», а также Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

    Ранее Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин рассказал, что ему понравился грузовик «КамАЗа» К5

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во время рабочей встречи в Кремле с главой «КамАЗ» Сергеем Когогиным поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью флагманского отечественного большегруза.

    Российский лидер провел в Кремле встречу с генеральным директором предприятия Сергеем Когогиным, передает РИА «Новости». Руководитель автогиганта доложил о развитии новой серии грузовых автомобилей и поинтересовался личными впечатлениями президента от машины.

    «К5 – Вы, как я знаю, водитель этого автомобиля. Надеюсь, что Вам понравилось», – сказал Когогин. Президент ответил утвердительно, подтвердив, что грузовик ему понравился.

    «Понравилось», – ответил Путин.

    Актуальный модельный ряд К5 включает в себя пять основных семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое направление состоит из нескольких модификаций, для которых разработаны различные комплектации под конкретные требования заказчиков и условия эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил рост налоговых отчислений компании «КамАЗ» в бюджет страны.

    В Татарстане Денис Мантуров запустил новый завод по производству мостов для автомобилей поколения К5.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Глава «КамАЗа» доложил Путину о работе завода после ухода Daimler

    Когогин рассказал Путину, как «КамАЗ» сохранил производство без западных компонентов

    Tекст: Вера Басилая

    После прекращения сотрудничества с иностранными партнерами, включая Daimler, «КамАЗ» сохранил стабильную работу и полностью удержал компонентную базу, выполнив импортозамещение, сообщил глава предприятия Сергей Когогин.

    Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» продолжил бесперебойную работу после завершения сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе Daimler, рассказал глава предприятия Сергей Когогин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, «КамАЗ» не останавливался ни на один день, попрощался с европейскими партнерами и продолжил свою деятельность.

    Когогин отметил, что 2022 год стал для компании серьезным испытанием из-за резкой переориентации целей и задач, однако локализация производства была начата еще до спецоперации на Украине. Он подчеркнул важность сохранения работоспособности предприятия и всей компонентной базы в условиях прекращения сотрудничества с зарубежными компаниями.

    Ранее немецкому концерну Daimler Truck принадлежало 15% акций «КамАЗа», но этот пакет был выкуплен российской компанией. Когогин отдельно подчеркнул, что при расставании с партнерами стороны «пожали друг другу руки» и договорились продолжить сотрудничество при изменении ситуации.

    Глава «КамАЗа» сообщил, что компания полностью сохранила компонентную базу. Он добавил, что за два месяца предприятие освоило выпуск около 240 новых деталей, необходимых для производства двигателей, и успешно справилось с этой задачей.

    Правительство России внесло немецкую компанию Daimler Truck AG в санкционный список.

    Генеральный директор предприятия Сергей Когогин усомнился в необходимости возвращения автоконцерна Mercedes-Benz на отечественный рынок.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал советоваться с избирателями и показывать результаты работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатом на пост главы Мордовии Артемом Здуновым заявил о важности работы с избирателями.

    «Надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    Президент поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о непобедимости адмирала Ушакова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения.

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, сообщается на сайте Кремля. Это заявление прозвучало во время встречи главы государства с руководителем Мордовии Артемом Здуновым.

    Здунов рассказал, что в Херсонской области недавно был открыт бюст адмирала Ушакова. Он отметил, что морской командир одерживал там знаковые победы, и подчеркнул: «Мы стараемся довести это до ребят».

    В ответ Путин уточнил: «И ни одного сражения не проиграл».

    Министр обороны Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в Санкт-Петербурге.

    Российские школьники обсудили пример непобедимого флотоводца на занятиях «Разговоры о важном».

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными, прошедших 25 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Кремля.

    В официальном канале Кремля в Max говорится, что «правительству, в частности, поручено утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, включая подготовку профессиональных кадров, материальное и технологическое обеспечение».

    Ранее Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере. 16 марта правительство утвердило список 300 важных для экономики профессий.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин отметил рост налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил, что «КамАЗ» смог повысить налоговые отчисления в бюджет даже в условиях сложной ситуации в автопроме.

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении налоговых отчислений компании «КамАЗ» в бюджет страны, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, даже значительно увеличены отчисления во все уровни бюджетной системы, налоговые отчисления увеличились от «КамАЗа», – заявил Путин.

    Путин также подчеркнул, что автомобильная промышленность сталкивается с серьезными вызовами, но «Камаз» демонстрирует способность преодолевать их, сохраняя и развивая производство.

    Встреча президента с Когогиным прошла во вторник в Кремле.

    Предыдущая личная встреча главы государства с Когогиным прошла в начале декабря 2025 года на церемонии вручения государственных наград.

    В формате рабочей беседы они общались в конце 2019 года во время поездки Путина в Татарстан.Тогда обсуждались вопросы модернизации компании и подготовки кадров при участии главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

    Чистый убыток «Камаза» по РСБУ за 2025 год достиг 37 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин указал Здунову на необходимость повысить рождаемость в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым обратил внимание на то, что уровень рождаемости в Мордовии оказался ниже среднего по стране.

    Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым призвал обратить особое внимание на демографическую ситуацию в регионе. Путин подчеркнул, что уровень рождаемости в Мордовии остается ниже, чем в среднем по стране, и призвал руководителя республики работать над улучшением этого показателя, сообщается на сайте Кремля.

    «Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Я понимаю, что здесь много очень составляющих. Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение», – заявил президент.

    Путин также отметил, что видит вовлеченность Здунова в решение демографических задач, и выразил уверенность в дальнейшем внимании к этой теме.

    Ранее Путин назвал преодоление демографического спада главной задачей правительства на 2026 год.


    Комментарии (0)
    Главное
    Власти ДНР сообщили о провокациях ВСУ по всей линии фронта
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 жилых домов, школы и детсады
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену
    Власти Латвии потушили последний Вечный огонь в Прибалтике
    Склады в России переполнились нераспроданным сыром
    Сбивший насмерть девушку-фотографа в Москве байкер оказался трезв
    Москвичам на праздничные выходные пообещали «черемуховые холода»

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации