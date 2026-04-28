Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.
Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года
Президент Владимир Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.
Обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании станет главным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности на предстоящих выборах, передает ТАСС.
Путин отметил: «Особую значимость вопросы безопасности борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании. Напомню, что в сентябре граждане России должны будут выбирать депутатов Государственной думы 9-го созыва. Состоятся масштабные кампании регионального и местного уровня. Наш приоритет – это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования».
Президент подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные кампании.
Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудит вопросы безопасности на грядущих выборах. До этого президент выразил уверенность в победе патриотических сил и людей дела на выборах в Госдуму.