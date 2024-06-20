Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

Опубликован текст договора России и КНДР

ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

Tекст: Антон Антонов

Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.



Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.