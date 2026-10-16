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Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки от гриппа
Мурашко заявил о необходимости ежегодной вакцинации от гриппа
Иммунитет после прививки от гриппа сохраняется только в течение одного эпидемиологического сезона, поэтому вакцинацию нужно проходить каждый год, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Этот иммунитет сохраняется только в период этого эпидсезона, поэтому ежегодная вакцинация против гриппа просто необходима», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».
Он добавил, что прививка демонстрирует ответственное отношение к своему здоровью и окружающим.
По словам министра, в этом году состав вакцин от гриппа был обновлен. Каждая партия и серия препаратов проходят строгий государственный контроль, что делает процедуру абсолютно безопасной для здоровья.
В четверг академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России.
На прошлой неделе Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при этом заболевании.
В начале месяца директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию с заболеваемостью стабильной.