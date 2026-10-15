Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России

Эпидемиолог Онищенко призвал ускорить темпы вакцинации от гриппа в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прививочную кампанию против гриппа в России необходимо ускорить из-за скорого наступления сезона ОРВИ, передает ТАСС.

«Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить вакцинацию», – заявил Онищенко.

По данным Роспотребнадзора, к 13 октября в России от гриппа привились более 19,3 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

Эпидемиолог Онищенко указал на необходимость вакцинации из-за всплеска болезни.