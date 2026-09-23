Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.0 комментариев
Мурашко указал на недостаток овощей и фруктов в рационе россиян
Минздрав сообщил о дефиците овощей и фруктов в питании россиян
Взрослые и дети старше десяти лет должны потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, однако жители России недотягивают до этой нормы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко пояснил, что рекомендуемая норма в 400 граммов овощей и фруктов актуальна для взрослых и детей старше десяти лет. При этом реальные показатели в стране свидетельствуют о невыполнении этого требования, передает РИА «Новости».
Министр уточнил, что речь идет не об экзотических, а о сезонных плодах. Также он напомнил о необходимости включать в суточный рацион не менее 25 граммов пищевых волокон. Об этом Мурашко заявил на I Всероссийском конгрессе «Питание – путь к здоровью нации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минздрава сообщил, что доля россиян с правильным питанием остается крайне низкой.
В августе Мурашко назвал здоровый образ жизни главным способом предотвращения тяжелых хронических заболеваний.
Летом прошлого года эксперты объяснили, какие фрукты и ягоды полезны, а какие противопоказаны людям старше 60 лет.