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Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера
Специалисты Сеченовского университета первыми в мире разработали инновационный метод экстракорпоральной терапии, направленный на лечение болезни Альцгеймера, основанный на селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК.
Инновационная методика основана на селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза.
«Клиницисты университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета впервые в мире предложили новую стратегию лечения пациентов с болезнью Альцгеймера – селективную плазмосорбцию внеклеточной ДНК», – сообщили там.
Этот метод экстракорпоральной терапии связывает ДНК-содержащие структуры из плазмы крови и принципиально отличается от процедур плазмафереза.
Терапевтический курс включал три процедуры с перерывом в два-три дня. Во время одного сеанса обрабатывалось 200% объема циркулирующей плазмы.
Спустя три месяца после лечения медики зафиксировали положительные результаты: нейропсихологическое обследование показало улучшение вербальной памяти, скорости обработки информации и внимания, а также позитивные изменения когнитивных функций.
В прошлом году специалисты Сеченовского университета представили нейросетевой алгоритм для выявления этой болезни.
В мае 2026 года в Москве стартовали клинические испытания нового отечественного препарата от деменции.
В июле представители ФМБА анонсировали скорую регистрацию новейших комплексов для диагностики Альцгеймера.