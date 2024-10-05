Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
РАН оценила методы Кашпировского
РАН назвала методы Кашпировского абсолютной лженаукой и фантастикой
В Российской академии наук заявили, что методы Анатолия Кашпировского относятся к абсолютной лженауке и фантастическим теориям, отметив, что альтернативных мнений на этот счет быть не может.
По информации РАН, методы, используемые Анатолием Кашпировским, относятся к категории абсолютной лженауки, передает РИА «Новости».
В РАН подчеркнули, что эти теории не имеют научной основы и относятся к разряду фантастики.
Представители РАН выразили уверенность в том, что существование других мнений по этому вопросу невозможно.
Анатолий Кашпировский известен своими публичными сеансами, которые приобрели популярность в конце 80-х и начале 90-х годов. Он позиционировал свои методы как способ исцеления от различных заболеваний, что вызвало широкий общественный резонанс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около 6 млн рублей, после чего правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к следователям и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить Кашпировского на мошенничество и уклонение от налогов, так как он проводит сеансы под видом «творческих встреч».