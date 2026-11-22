Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.2 комментария
Германия отвергла проект итогового документа климатического саммита COP31
Германия и ЕС отвергли проект документа конференции COP31
Германия и Евросоюз отвергли проект итогового документа Конференции ООН по климату (COP31) в Анталье из-за отсутствия в тексте четких обязательств по отказу от ископаемого топлива.
Германия и Европейский союз отвергли проект итогового документа конференции COP31 в Анталье из-за отсутствия прямого обязательства отказаться от угля, нефти и газа, пишет Deutsche Welle* (признан СМИ-иноагентом).
Власти в Берлине считают шансы на достижение компромисса по данному вопросу минимальными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Ватикан выступили против упоминания понятия «гендер» на конференции ООН по климату в Турции.
В понедельник представители России и Монголии обсудили вопросы борьбы с деградацией земель на климатическом саммите.
Турция отказалась приглашать правительство Израиля на саммит лидеров в рамках COP31.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента