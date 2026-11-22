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Британия допустила отказ от создания пилотируемых истребителей
Генерал ВВС Смит назвал GCAP последним пилотируемым самолетом Британии
Перспективный истребитель шестого поколения, создаваемый по международной программе GCAP, может оказаться последним пилотируемым боевым самолетом Великобритании, заявил генерал британских ВВС Харв Смит.
«При правильном применении искусственный интеллект и машины смогут выполнять наиболее опасные задачи вместо людей. Однако технологии должны дополнять способность человека принимать решения, а не подменять ответственность. Возможно, истребитель GCAP станет последним пилотируемым боевым самолетом, который мы когда-либо построим», – написал Смит в колонке для The Daily Telegraph.
По его словам, беспилотные истребители начнут летать в воздушном пространстве Великобритании уже в следующем году, что является «насущной необходимостью», передает ТАСС.
Британия, Италия и Япония объявили о совместной разработке истребителя шестого поколения в декабре 2022 года. В проекте участвуют британская BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Japan Aircraft Industrial Enhancement Company. В июне 2025 года они учредили совместное предприятие Edgewing, которое будет руководить промышленной частью программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал обсудить с BAE Systems присоединение к программе GCAP.
Канада решила войти в этот британо-итало-японский проект.
Британское правительство профинансировало создание боевого самолета шестого поколения.