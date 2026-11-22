Генерал ВВС Смит назвал GCAP последним пилотируемым самолетом Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

«При правильном применении искусственный интеллект и машины смогут выполнять наиболее опасные задачи вместо людей. Однако технологии должны дополнять способность человека принимать решения, а не подменять ответственность. Возможно, истребитель GCAP станет последним пилотируемым боевым самолетом, который мы когда-либо построим», – написал Смит в колонке для The Daily Telegraph.

По его словам, беспилотные истребители начнут летать в воздушном пространстве Великобритании уже в следующем году, что является «насущной необходимостью», передает ТАСС.

Британия, Италия и Япония объявили о совместной разработке истребителя шестого поколения в декабре 2022 года. В проекте участвуют британская BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Japan Aircraft Industrial Enhancement Company. В июне 2025 года они учредили совместное предприятие Edgewing, которое будет руководить промышленной частью программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал обсудить с BAE Systems присоединение к программе GCAP.

Канада решила войти в этот британо-итало-японский проект.

Британское правительство профинансировало создание боевого самолета шестого поколения.