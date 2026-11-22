Синоптик Леус: В среду высота снежного покрова в Москве достигнет 10 см

Tекст: Ольга Иванова

В столичный регион 25 ноября придет балканский циклон, который принесет снегопады и сформирует устойчивый снежный покров, сообщил Леус в Мах.

«Ну а в среду очередной балканский циклон, выходящий на восток ЦФО, увеличит снежный покров более заметно – его высота достигнет максимальных значений с начала холодного сезона и составит 5-10 см», – пояснил эксперт.

Синоптик добавил, что выпавший минувшей ночью небольшой снег на метеорологических площадках Волоколамска, Клина и Новой Москвы растает днем из-за плюсовой температуры. При этом уже утром в понедельник жителей региона встретят новые очаги осадков. Образовавшиеся же к среде сугробы, по прогнозу метеоролога, с большой долей вероятности пролежат на столичных улицах до весны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о вероятном начале метеорологической зимы в Москве.

В Подмосковье впервые в сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр.