Геолог Корженков: Погубившую 15 альпинистов в КБР лавину вызвали талые воды

Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

Tекст: Олег Исайченко

«Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

«Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

«Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.