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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    19 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    19 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    11 сентября 2026, 04:51 • Новости дня

    Конгрессвумен Луна заявила о сохранении планов визита делегации США в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация конгрессменов не отказывается от идеи посетить Москву, несмотря на то что внимание политиков в США сейчас сосредоточено на предвыборной кампании, сообщила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна.

    «Наши планы не изменились. Очевидно, сейчас мы сосредоточены на выборах», – сказала Луна, отвечая на вопрос о контактах с российскими парламентариями и возможной поездке в Москву.

    Заявление она сделала на съезде Республиканской партии в Техасе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Луна заявила о планах американских законодателей приехать в Москву осенью или зимой для обсуждения вопросов мира и торговли.

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил о принципиальном согласии американских конгрессменов посетить Москву.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

    Ушаков: Переговоры по Украине могут продолжиться в Абу-Даби

    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил продолжения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ушаков допустил вероятность возобновления диалога по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». По его словам, контакты между сторонами сохраняются, и сейчас обсуждается возвращение к переговорному процессу.

    «Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате. …Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – рассказал политик в интервью.

    Ранее зимой в столице Объединенных Арабских Эмиратов уже проходили трехсторонние консультации с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату урегулирования ситуации на Украине.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на вовлечение в мирный процесс Москвы, Киева и Вашингтона.

    Зимой делегации трех стран по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить диалог.

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    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

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    9 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Белый дом опроверг сообщения о смене переговорщиков по Украине

    Белый дом опроверг статью FT о смене переговорщиков по Украине

    Белый дом опроверг сообщения о смене переговорщиков по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Информация о возможных изменениях в составе команды представителей, занимающихся переговорами с Россией и Украиной, не соответствует действительности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    Келли опровергла сообщения СМИ о перестановках в команде переговорщиков, передает ТАСС. «Эта история, приписываемая анонимным источникам низкого уровня, не имеющим ни малейшего представления, о чем они говорят, совершенно не соответствует действительности. Никаких подобных разговоров не ведется», – написала она в социальной сети.

    По ее словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, продолжают активно работать над мирным соглашением. Они пользуются полным доверием главы государства в ведении дипломатического процесса от лица Соединенных Штатов.

    Келли также назвала ложным утверждение журналистов о том, что Белый дом отказался комментировать ситуацию. Она уточнила, что материал был опубликован еще до того, как газета направила официальный запрос в пресс-службу администрации.

    «Прискорбно, что Financial Times превратилась в газетенку левого толка, совершенно не заинтересованную в том, чтобы сообщать верную информацию», – заявила Келли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times допустило изменение состава американских переговорщиков по Украине.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме текущего года.

    До этого президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

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    9 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    СК: Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве арестовали пьяного иностранца, который представился полицейским, избил и попытался изнасиловать молодую женщину на Ленинградском шоссе, сообщили в столичном главке СК России.

    «Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении СК в Max.

    По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на Ленинградском шоссе у остановки «Гидропроект». Пьяный злоумышленник подошел к девушке, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал документы. Получив отказ, он начал преследовать жертву.

    Когда женщина оказалась в безлюдном месте около стройки, мужчина набросился на нее. Он нанес удары по голове, туловищу и ногам, надругался над потерпевшей и попытался ее изнасиловать. Довести преступление до конца нападавшему помешало активное сопротивление девушки.

    В мае лжеполицейский надругался над девушкой в столичном парке Сокольники.

    В октябре прошлого года суд заключил под стражу обвиняемого в попытке изнасилования москвички у Лефортовского парка.

    Несколькими днями позже следователи завели уголовное дело на иностранного таксиста за нападение на несовершеннолетнюю пассажирку.

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    10 сентября 2026, 04:37 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Суд заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд заочно арестовал предполагаемого исполнителя убийства доцента МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

    «Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск», – передает ТАСС.

    В конце августа стало известно, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет. Тело женщины нашли в Московской области. По делу об убийстве задержан и арестован ее 17-летний сын.

    Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юридический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и работала доцентом с 2011 года. Каменева написала восемь книг и более 40 научных статей.

    В 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дагестанские полицейские задержали  подозреваемого в убийстве из-за кровной мести. В МВД сообщили об убийстве супружеской пары в Подмосковье из-за бизнес-конфликта.

    Внучка экс-мэра Самары после убийства родственников пыталась подделать их голоса через нейросеть.

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    8 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Лавров заявил о противоречии новых санкций США настроениям на переговорах

    Лавров: Новые санкции США противоречат их настроениям на переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил расхождение между санкционной политикой Вашингтона и позицией американских представителей на переговорах.

    В интервью программе «Большая игра» на Первом канале глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действующая администрация США не просто сохранила прежние ограничения, но и ввела новые, передает РИА «Новости».

    «Все это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь. И, как всегда, жизнь многогранна», – сказал министр.

    В качестве примера новых ограничений Лавров привел санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент публично рассуждает о дальнейшем усилении санкционного давления и попытках взять под контроль мировые энергетические рынки.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил о введении нынешней администрацией США новых антироссийских ограничений.

    В прошлом году американский Минфин объявил о внесении в санкционные списки десятков дочерних предприятий «Роснефти» и «Лукойла».

    Летом текущего года американские власти продолжили усиливать экономическое давление для полного вытеснения этих компаний из международного бизнеса.

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    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

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    8 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал главу совета директоров «Евротранса» Мартышова

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве арестовали председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по обвинению в хищении топлива у подмосковного главка МВД.

    Мещанский суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова в рамках уголовного дела о хищении горючего, принадлежащего МВД, передает РИА «Новости». «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Мартышову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2026 года», – заявил собеседник агентства.

    Адвокаты просили назначить бизнесмену более мягкую меру пресечения и предлагали залог в размере 40 млн рублей.

    Ранее под арест были отправлены трое подчиненных Мартышова. Всем фигурантам инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере. Никто из них свою вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова.

    Правоохранители задержали по делу о хищении топлива нескольких топ-менеджеров компании «Евротранс».

    На фоне этих событий котировки топливной организации резко снизились.

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    9 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве два автомобиля врезались в стоявший на остановке электробус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля и стоявший на остановке электробус, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

    Инцидент случился возле дома № 80 на Мичуринском проспекте около 8:31 мск, указали в предприятии, передает РИА «Новости».

    Там столкнулись два автомобиля и электробус № 793, который стоял на остановке.

    Пассажиры общественного транспорта в результате столкновения не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и причины произошедшей аварии.

    В июле на юге Москвы маршрутный автобус врезался в препятствие.

    В мае на Мичуринском проспекте столкнулись автомобили Porsche и Voyah.

    В прошлом году на Профсоюзной улице 11 человек пострадали при аварии с двумя электробусами.

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