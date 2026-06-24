Лавров заявил об усилении экономического давления США на Россию

Лавров: США продолжают усиливать экономическое давление на Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что это происходит на фоне временного затишья в процессе дипломатического разрешения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

«Параллельно с этой паузой в украинском урегулировании идет и наращивание экономического давления на нас. Вот я привел в пример «Роснефть» и «Лукойл». Почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах», – сказал Лавров в ходе 12-го форума «Примаковские чтения».

Ранее Лавров заявил о стремлении Вашингтона полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса.

Москва для возобновления диалога с Киевом требует от оппонентов серьезных предложений.

Министерство финансов США осенью прошлого года ввело санкции против этих российских энергетических гигантов.