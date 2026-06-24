Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Лавров заявил об усилении экономического давления США на Россию
Лавров: США продолжают усиливать экономическое давление на Россию
Американские власти продолжают усиливать экономический прессинг в отношении Москвы, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что это происходит на фоне временного затишья в процессе дипломатического разрешения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».
«Параллельно с этой паузой в украинском урегулировании идет и наращивание экономического давления на нас. Вот я привел в пример «Роснефть» и «Лукойл». Почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах», – сказал Лавров в ходе 12-го форума «Примаковские чтения».
Ранее Лавров заявил о стремлении Вашингтона полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса.
Москва для возобновления диалога с Киевом требует от оппонентов серьезных предложений.
Министерство финансов США осенью прошлого года ввело санкции против этих российских энергетических гигантов.