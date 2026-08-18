18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Топ-менеджер Генбанка погиб в ДТП со скорой в Москве
Заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб при столкновении с каретой скорой помощи в столице, сообщил источник в оперативных службах.
Трагический инцидент произошел в центральной части российской столицы, сказал собеседник ТАСС.
«За рулем мотоцикла, столкнувшемся со скорой помощью, был заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Он погиб», – пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авария с участием мотоцикла и кареты скорой помощи произошла на 1-й Тверской-Ямской улице.
Неделей ранее на Третьем транспортном кольце при столкновении мотоцикла с грузовиком погибла блогер Татьяна Броновицкая.