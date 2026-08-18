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    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    14 комментариев
    18 августа 2026, 11:18 • Новости дня

    Топ-менеджер Генбанка погиб в ДТП со скорой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб при столкновении с каретой скорой помощи в столице, сообщил источник в оперативных службах.

    Трагический инцидент произошел в центральной части российской столицы, сказал собеседник ТАСС.

    «За рулем мотоцикла, столкнувшемся со скорой помощью, был заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Он погиб», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авария с участием мотоцикла и кареты скорой помощи произошла на 1-й Тверской-Ямской улице.

    Неделей ранее на Третьем транспортном кольце при столкновении мотоцикла с грузовиком погибла блогер Татьяна Броновицкая.

    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    16 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летели 600 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», – написал он.

    С 3 утра в воскресенье до 6.00 силы ПВО уничтожили 132 дрона, о которых в своем Max-канале сообщал мэр. Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.


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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    16 августа 2026, 09:01 • Новости дня
    Мужчина погиб при атаке беспилотников в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В результате падения беспилотника на территорию частного домовладения в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома, сообщил в Max губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. В Подольске пострадали три человека. В Климовске водитель грузовика получил ранение кисти, в СНТ «Лесной» мужчина получил осколочные ранения, а жительница поселка Железнодорожный ранена в плечо. Жизни пострадавших вне опасности, им оказывается медицинская помощь.

    Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. В Подольске повреждены частный дом, легковой автомобиль и линия электропередачи, а также произошел пожар на складе Wildberries. В Домодедово загорелся склад с медикаментами, повреждены несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове пострадали частный дом и здание церковной школы, а в Ступино разрушена баня.

    Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.

    Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.

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    16 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за 1,5 года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Шереметьево впервые за 1,5 года совершил посадку лайнер авиакомпании Syrian Airlines, прибывший из сирийской столицы Дамаска.

    Борт Syrian Airlines. приземлился в Москве рано утром, передает ТАСС.

    «Самолет прибыл в 06.44 мск», – сообщили в аэропорту.

    Пассажирам предстоит пройти стандартные послеполетные процедуры и получить багаж в терминале С. Примерно через час воздушное судно отправится в обратный рейс.

    По данным источника в ближневосточных авиадиспетчерских службах, маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой с 16 августа.Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии

    выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии

    обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия

    подписали   меморандум о будущем российских военных баз.

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    16 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    В районе МКАД от дронов ВСУ пострадали три человека

    Три человека в районе МКАД пострадали от дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву, более сотни БПЛА было уничтожено на подлете к городу, однако три человека в районе МКАД пострадали, медики оказывают им помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщал о 105 сбитых на подлете к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    «Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале в 4.45.

    До этого сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.


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    16 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    Конкурс красоты «Миссис Россия» выиграла невестка Куклачева

    Марина Куклачева выиграла конкурс красоты «Миссис Россия»

    Конкурс красоты «Миссис Россия» выиграла невестка Куклачева
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Обладательницей короны национального конкурса красоты для замужних женщин стала Марина Куклачева, ранее завоевавшая титул «Миссис Москва».

    Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2026» стала невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Марина Куклачева. Объединенный финал «Миссис Москва» и «Миссис Россия» состоялся в воскресенье в столичном зале «Москонцерт», передает РИА «Новости».

    «В этом году титул «Миссис Россия» получает Марина Куклачева. Браво!» – объявила со сцены президент конкурса и фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

    Звания первой вице-миссис удостоилась Анна Шефер из Пскова.

    Второй вице-миссис признана Татьяна Васильева из Петербурга, третьей – Ольга Тарасенко из Новокузнецка. Четвертое место заняла Антонина Спиридонова из Великих Лук.

    По словам победительницы конкурса, бороться за титул мирового уровня она не станет, так как целью участия было другое.

    «Титул «Миссис Россия» был моей целью на сегодняшний момент. Высотой, которую я хотела взять. И я ее взяла. Дальше я планирую заниматься театром, вместе с моим сыном Никитой, артистом Большого театра над нашим семейным проектом», –  рассказала она.

    Национальный конкурс проводится ежегодно среди замужних женщин с детьми для повышения престижа материнства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами. Многодетная россиянка одержала победу в международном конкурсе красоты. Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе замужних женщин «Миссис Мира» в США.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    15 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    Силы ПВО за неделю нейтрализовали 1743 летевших к Москве БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сторону Московского региона в течение недели летели 1743 БПЛА, 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    За прошедшие семь дней столичный регион подвергся массированному налету вражеских беспилотных летательных аппаратов. В период с восьмого по 15 августа в сторону города летели 1743 дрона, сообщил в Max Собянин.

    Подавляющее большинство вражеских аппаратов удалось успешно нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве дежурные средства ПВО уничтожили 123 беспилотника.

    Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили три вражеских аппарата на подлете к столице.

    За первую неделю августа системы ПВО нейтрализовали почти две тысячи направлявшихся в сторону столичного региона беспилотников.

    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.

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    16 августа 2026, 03:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к столице уничтожены 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что уничтожены еще пять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 04:22 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО в ночь на воскресенье ликвидировали на подлете к Москве 89 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 11 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 4.00.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще 13 дронов.

    До этого, с 3.00, стало известно о первых уничтоженных 12 дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    16 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    За ночь силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили 187 беспилотников, сообщил в Max Воробьев. Удары зафиксировали в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

    В результате падения обломков пострадали три человека в Подольске. Один местный житель получил осколочные ранения на территории садового товарищества «Лесной».

    Еще двое граждан получили травмы в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.

    В начале августа при массированной атаке беспилотников на Подмосковье погибли пять человек.

    В середине июля из-за падения дрона в истринском поселке Пионерский скончались трое местных жителей.

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    16 августа 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max-канале о временных ограничениях в работе с рейсами в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Ранее в ночь на воскресенье сообщалось, что аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за сутки

    сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. При этом за неделю силы ПВО

    уничтожили 1743 летевших к Москве БПЛА.

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    16 августа 2026, 01:07 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что аэропорт Домодедово работает с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. При этом за неделю силы ПВО уничтожили 1743 летевших к Москве БПЛА.


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    15 августа 2026, 17:16 • Новости дня
    В Москве арестован директор клиники по делу об обмане родителей детей-аутистов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя медицинского учреждения в столице арестовали по делу о многолетнем мошенничестве и навязывании дорогостоящих бесполезных процедур семьям пациентов с тяжелыми неврологическими диагнозами, сообщили в Мосгорсуде.

    Чертановский райсуд столицы заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мосгорсуда.

    Он арестован до 28 сентября.

    Следственный комитет предъявил руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве, неправомерном обороте средств и причинении тяжкого вреда здоровью.

    Правоохранители задержали подозреваемых, а в здании клиники на Варшавском шоссе и дома у фигурантов прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику этого частного медицинского учреждения.

    В конце июля столичный суд арестовал афериста за хищение 6 млн рублей под предлогом организации лечения больного ребенка.

    В октябре прошлого года полиция сообщила об обмане сотен пенсионеров на десятки миллионов рублей в другой частной клинике Москвы.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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