Топ-менеджер Генбанка погиб в ДТП со скорой в Москве

Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года

Tекст: Антон Антонов

По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.