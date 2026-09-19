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Тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы
Татьяну Тарасову выписали из больницы после недавней госпитализации
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернулась домой после недавней госпитализации, подтвердив улучшение своего самочувствия.
Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову выписали из больницы домой после недавней госпитализации, передает ТАСС.
«Дома уже», – сказала Татьяна Тарасова, подтвердив возвращение из медицинского учреждения.
Тарасова – мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер СССР с 1975 года. За свою карьеру она подготовила множество олимпийских чемпионов, среди которых Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев. В 2008 году ее имя было включено в Зал славы мирового фигурного катания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 сентября заслуженного тренера госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья. В начале месяца Татьяна Тарасова проходила плановое медицинское обследование в клинике.
Весной наставницу также выписали из столичной больницы после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции.