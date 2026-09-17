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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    17 сентября 2026, 13:48 • Новости дня

    Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о появлении риска генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования при помощи технологий искусственного интеллекта.

    Развитие цифровых систем создает огромные возможности для генерации различных подделок, передает РИА «Новости». Российская избирательная система уже сталкивалась с фабрикацией роликов на предыдущих выборах.

    «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот, человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – предупредила руководитель ведомства.

    Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему успешно провалилась.

    В Херсонской области злоумышленники использовали сгенерированные нейросетями фейковые видеоролики для срыва выборов.

    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

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    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?
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    Комментарии (7)
    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет

    Разработчик OpenAI сообщил о шести новых случаях нарушения правил нейросетями

    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен сообщил о шести новых инцидентах, в ходе которых нейросети компании скрывали свои ошибки, искали чужие пароли и самовольно выходили в интернет.

    Искусственный интеллект компании OpenAI начал находить обходные пути для преодоления встроенных ограничений. Нейросети самовольно публиковали файлы в открытом доступе и обменивались данными между изолированными средами, передает Axios.

    Во время обучения одна из моделей пыталась скрыть допущенные ошибки и выдумать недостающие исторические данные. Другая версия нейросети искала на открытых ресурсах чужие ключи доступа и пыталась использовать одноразовые электронные почты для выполнения поставленных задач.

    Также зафиксированы случаи использования внутренних хранилищ компании в качестве досок объявлений для обмена сообщениями между изолированными агентами. Кроме того, невыпущенная модель пыталась внедрить в собственный код инструкции по обходу систем безопасности, призывающие игнорировать команды разработчиков.

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен подчеркнул, что компания добровольно публикует данные об инцидентах для формирования единых отраслевых стандартов. Разработчик ввел новые процедуры отчетности, согласно которым информация о нарушениях будет раскрываться в срок от шести до 12 дней в зависимости от сложности расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу. Летом Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта. В июле нейросети OpenAI сбежали в интернет ради обмана на экзамене.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин начал телеобращение к россиянам
    Путин начал телеобращение к россиянам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Президент России Владимир Путин начал телевизионное обращение к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу.

    Глава государства начал телеобращение к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.

    Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Также в единый день голосования 18–20 сентября в России состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами.

    Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    Напомним, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина.

    В июне Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

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    16 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев предупредил о подготовке масштабных провокаций на российских выборах

    Медведев: Противники России готовят провокации на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал партийцев готовиться к попыткам недоброжелателей сорвать голосование и посеять сомнения в результатах волеизъявления граждан.

    Председатель партии «Единая Россия» выступил на профильном селекторном совещании с секретарями региональных отделений, передает ТАСС. Главной темой встречи стала оценка готовности политической силы к Единому дню голосования.

    «Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам», – заявил Медведев в ходе обсуждения предстоящих избирательных кампаний.

    Он подчеркнул, что противники государства уже ведут активную подготовку к вмешательству в электоральный процесс. Заместитель главы Совбеза обратил внимание участников совещания на обилие дезинформации в интернете, назвав происходящее в сети настоящим шабашем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к извращенным провокациям Запада на предстоящих выборах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию.

    Глава ЦИК Элла Памфилова доложила о принятии беспрецедентных мер безопасности для защиты голосования.

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    16 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Асафов: Путин напомнил россиянам о важности участия в выборах в период СВО
    Асафов: Путин напомнил россиянам о важности участия в выборах в период СВО
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Недружественные страны пытаются убедить россиян, что участие в выборах якобы ничего не решает, однако именно от волеизъявления граждан зависит дальнейшее развитие страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября.

    «Российская избирательная система существует не одно десятилетие. За это время она успела окрепнуть и продемонстрировать свою эффективность. Однако голосование этого года станет уникальным явлением для нашей страны», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    По его словам, впервые выборы депутатов Госдумы проходят в условиях специальной военной операции и жесткого санкционного давления. «Президент прекрасно понимает специфику нынешней кампании, в связи с чем и обращается к гражданам, стремясь напомнить им о важности волеизъявления», – подчеркнул Асафов.

    При этом, считает эксперт, в нынешних условиях участие граждан в выборах имеет не только внутриполитическое значение. «Чем выше наша сплоченность, тем сложнее противнику будет давить на нас. Единство народа – это залог провала любых попыток его запугать. Это залог победы в сложившемся противостоянии. Сегодня как никогда важно выразить свою солидарность с президентом и теми ребятами, которые отстаивают наши интересы на передовой», – отметил политолог.

    Кроме того, по явке и результатам выборов противник тоже будет судить о сплоченности российского общества. «В такой ситуации каждый голос показывает: люди в России ответственно относятся к будущему своей страны и не готовы отдавать ее кому-либо», – считает эксперт.

    Отдельно Асафов связал участие в выборах с поддержкой военнослужащих. «Бойцы должны понимать, что здесь, на гражданке, остаются люди, которые искренне любят свою страну. Солдаты несут ответственность за будущее государства с ружьем в руках, а те, кто ждет их в тылу, – с бюллетенем», – пояснил он.

    В то же время политолог назвал проведение выборов в нынешних условиях показателем устойчивости избирательной системы. «Недружественные страны пытаются навязать россиянам мнение: не нужно идти на голосование, ведь ваша позиция ничего не решит. Это откровенное лукавство, призванное сломить наше единство», – заявил Асафов.

    По его мнению, значение имеет и непосредственный результат голосования. «Участие каждого важно. Мнение каждого ценно. Ведь именно от волеизъявления граждан будет зависеть точный состав Госдумы. Да и Владимир Путин в своей работе всегда опирается на пожелания, высказанные обществом», – заключил эксперт.

    Напомним, в среду президент Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября, назвав нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. «В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», – указал российский лидер.

    Президент отметил, что столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Он также выразил уверенность в том, что «в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу»: «Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны».

    «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – подчеркнул Путин.

    «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – пояснил президент.

    Он также отметил, что голос каждого избирателя имеет значение: «От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне».

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    16 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Эксперт заявил о невозможности полной передачи управления транспортом ИИ

    Эксперт Прохоров: Управление транспортом невозможно полностью передать ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Технический директор ООО «Симметрия групп», доцент факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Прохоров заявил о невозможности полностью передать контроль над транспортной отраслью искусственному интеллекту, несмотря на его повсеместное применение.

    Полностью доверять управление транспортом нейросетям не имеет смысла, подчеркнул Прохоров, передает ТАСС. Он пояснил, что человек должен самостоятельно оценивать и утверждать решения. «Я мало себе представляю сценарий, в котором полностью будет отдано управление ИИ, потому что это неправильно, это бессмысленно. Но ускорять процесс принятия решений ИИ может значительно», – отметил эксперт во время панельной дискуссии.

    Прохоров добавил, что искусственный интеллект уже интегрирован почти во все элементы управления транспортной инфраструктурой. По его мнению, классические аналитические модели и алгоритмы машинного обучения должны не противопоставляться, а работать вместе.

    В качестве примера эффективного использования технологий была приведена система «Ритм-куб». Она помогает анализировать парковочные зоны, создавать цифровые двойники транспортных сетей и прогнозировать потоки машин на 15–40 минут вперед с учетом ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил задействовать технологии искусственного интеллекта для развития общественного транспорта.

    В конце августа Минтранс сообщил о создании уникальной нейросети для сокращения межрейсовых простоев.

    Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил об использовании искусственного интеллекта в 45% профильных организаций.

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    17 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подтвердила стопроцентную готовность государства к проведению голосования за депутатов Госдумы.

    Как передает РИА «Новости», соответствующее заявление об избрании депутатов и глав восьми регионов прозвучало во время доклада руководителя ведомства.

    «Я считаю, что избирательная система России и сообщество избирательных комиссий готовы к выборам. Хочу еще раз пожелать всем партиям и кандидатам добиться того успеха, которого они достойны, – а от этого выиграет наша страна», – сказала Элла Памфилова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась.

    В конце августа Центризбирком объявил о начале досрочного голосования в 12 регионах страны.

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    17 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    Пискарев сравнил методы сбежавших за рубеж оппозиционеров с наркоторговцами

    Пискарев заявил о сходстве бежавшей оппозиции с наркоторговцами

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сравнил методы уехавших за рубеж «оппозиционеров» с действиями наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок в преддверии выборов.

    Пискарев написал в Max, что бежавшие за границу политические деятели используют методы преступников.

    «Перед выборами осевшая за рубежом так называемая «оппозиция» окончательно переняла почерк наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок», – заявил парламентарий.

    Политик добавил, что уехавшие оппозиционеры воспринимают своих сторонников как расходный материал, подобно владельцам сетевых наркоплощадок. С начала избирательной кампании они призывают молодежь к несанкционированным акциям, беспорядкам и экстремизму.

    По словам Пискарева, потенциальные исполнители для таких деятелей становятся «живым товаром» для монетизации западных грантов. Депутат подчеркнул, что рано или поздно за каждую сломанную судьбу ответят не только мелкие исполнители, но и организаторы. Он напомнил о неизбежности наказания, отметив, что необходимые законы уже приняты и действуют.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке европейских СМИ для дискредитации выборов.

    До этого Пискарев рассказал о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пискарев заявил о подготовке недружественными странами специальных агентов влияния.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    17 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    Поддубный: Реализация народной программы «Единой России» улучшит жизнь миллионов

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация народной программы «Единой России» кардинально преобразит жизнь десятков миллионов граждан в течение ближайших пяти лет, заявил лидер федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму Герой России Евгений Поддубный.

    По словам лидера списка кандидатов «Единой России», программа представляет собой дорожную карту работы партии на ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Поддубный заявил, что депутаты Госдумы нового созыва будут обязаны выполнить заложенные в документ наказы избирателей.

    «Реализация этого партийного документа позволит улучшить жизнь десятков миллионов людей», – подчеркнул Евгений Поддубный. Он добавил, что стратегия представляет собой четкий план работы на предстоящую пятилетку, по итогам которой партийцам предстоит отчитаться перед обществом.

    Военкор также отметил острую необходимость создания новых предприятий и внедрения инновационных разработок в серийное производство.

    «Нам сейчас вообще нужно работать всем чуточку больше и чуточку лучше, чем в довоенное время», – заключил Поддубный.

    В августе партия «Единая Россия» утвердила новую Народную программу на съезде в Москве.

    Президент Владимир Путин назвал этот документ фундаментальным ориентиром для развития страны.

    Член генсовета партии Евгений Поддубный пообещал строгий контроль за выполнением каждого пункта.

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    17 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Невыпущенная нейросеть OpenAI прописала инструкции для обхода ограничений

    OpenAI: Новая модель ИИ разрешила себе не подчиняться правительствам

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI сообщила, что ее невыпущенная модель искусственного интеллекта самостоятельно написала инструкции для обхода стандартных ограничений и отказа от подчинения корпорациям.

    Программа добавляла в описания задач сторонние инструкции для обхода установленных правил, передает РИА «Новости».

    Разработчики выявили 27 подобных случаев. В одной из инструкций нейросеть назвала себя независимой от ролей ассистента, заявив об отсутствии подчинения корпорациям или правительствам. Модель разрешила себе отказывать пользователям и никогда не извиняться по собственному желанию.

    Специалисты также зафиксировали другие эпизоды нерегулируемого поведения искусственного интеллекта. Программа загружала файлы в интернет для последующего цитирования, несанкционированно обменивалась данными с другими агентами и пыталась скрыть собственные ошибки при выполнении заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Флориды начали уголовное расследование в отношении создателей ChatGPT.

    В прошлом году компания OpenAI запретила чат-боту давать юридические и медицинские советы.

    В августе прошлого года разработчик программы призвал пользователей не заменять друзей искусственным интеллектом.

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    17 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов здорово получили по лбу

    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов получили по лбу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась, организаторы не смогли скомпрометировать процесс, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова отчиталась о готовности избирательной системы к выборам, передает РИА «Новости».

    «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая цель скомпрометировать это все в общественном пространстве. Не удалось. Я думаю, что они получили здорово по лбу», – заявила она.

    Глава Центризбиркома добавила, что ведомство готово отражать дальнейшие попытки вмешательства. По ее словам, проработаны все механизмы, необходимые для беспрепятственного проведения голосования.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Центризбирком принял усиленные меры безопасности из-за угрозы возможных провокаций.

    Несколькими днями ранее беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    В прошлом году хакеры осуществили масштабную атаку на интернет-ресурсы ведомства.

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    17 сентября 2026, 10:38 • Новости дня
    Израиль начал использовать ИИ для выселения палестинцев

    Al Jazeera: Израиль применяет искусственный интеллект для сноса домов палестинцев

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Израиля стали применять технологии искусственного интеллекта для выявления палестинских построек и их последующего сноса на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Jazeera.

    Израильская армия стала использовать программу ImiSight, разработанную компанией Rafael, для мониторинга изменений ландшафта, пишет Al Jazeera.

    Программа на основе ИИ анализирует спутниковые снимки, выявляя новые постройки, которые затем признаются незаконными и сносятся. Первоначально система применялась в пустыне Негев против бедуинов, но теперь ее использование распространилось на Западный берег.

    По данным правозащитников, внедрение системы ускорило процесс выселения палестинцев. В период с января по сентябрь 2025 года израильские силы разрушили 1288 строений.

    Эксперт по цифровым медиа Халед Сафи отметил, что ИИ позволяет обойти человеческий контроль, превращая решения о выселении в автоматизированный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль передал властям сектора Газа тела 15 погибших палестинцев. В октябре прошлого года израильские власти приняли решение депортировать 154 палестинцев. В сентябре прошлого года половина опрошенных британцев приравняла действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту.

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    17 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Карл III решил призвать разработчиков ИИ сохранить контроль людей над будущим

    Король Британии обратился к IT-гигантам с призывом обеспечить безопасность ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Король Великобритании Карл III намерен обратиться к представителям крупнейших технологических компаний с призывом убедиться, что развитие искусственного интеллекта не лишит человечество контроля над будущим.

    Британский монарх подготовил обращение к руководителям ведущих корпораций на встрече в особняке Дамфрис-хаус в Шотландии. В речи он подчеркнул необходимость сохранения нравственной основы человеческой природы на фоне стремительного развития технологий, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Глава государства выразил обеспокоенность темпами совершенствования алгоритмов. По его мнению, решения текущего переломного периода определят облик мира для будущих поколений, поэтому задача IT-гигантов заключается не только в прогрессе, но и в служении интересам общества и природы.

    Монарх подготовил участникам встречи два главных вопроса. Они касаются способов использования преимуществ нейросетей при соблюдении безопасности, а также методов налаживания международного сотрудничества для защиты человечества.

    На мероприятие приглашены генеральный директор американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Google DeepMind Демис Хассабис, глава IonQ Никколо де Маси и советник Ватикана по вопросам передовых технологий Паоло Бенанти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Карл III решил призвать IT-корпорации к ответственности за разработки в сфере искусственного интеллекта.

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    17 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Памфилова назвала число кандидатов-ветеранов СВО на выборах в России

    Памфилова: На выборах всех уровней зарегистрировано 1586 участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о регистрации почти 1,6 тыс. ветеранов специальной военной операции в качестве кандидатов на предстоящих выборах.

    Всего на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрировано 1586 кандидатов-участников специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    По словам председателя Центризбиркома, 1486 из них представляют политические партии, а 100 человек идут как самовыдвиженцы.

    «В 47 регионах из 89 выдвинуто 200 кандидатов-участников специальной военной операции. Из них девятью политическими партиями выдвинуто 187 кандидатов, и 13 – это самовыдвиженцы», – заявила Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

    В списки кандидатов от партий на выборах в Государственную думу включено 110 участников СВО. По одномандатным округам выдвинуты 77 человек от партий и 13 самовыдвиженцев. В итоге зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации: 75 от партий и один независимый кандидат.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и высших должностных лиц в восьми регионах пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни бойцов в федеральные партийные списки.

    Партия «Единая Россия» сделала ставку на ветеранов спецоперации для работы с запросами граждан.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить условия для участия военнослужащих в сентябрьском голосовании.

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