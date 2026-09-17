Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

Tекст: Валерия Городецкая

«Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

«Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

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