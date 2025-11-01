  • Новость часаТрое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    1 ноября 2025, 19:54 • Новости дня

    OpenAI запретила ChatGPT давать юридические и медицинские советы

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания OpenAI обновила свою политику, расширив ограничения на использование чат-бота ChatGPT для консультаций, требующих лицензии.

    Как передает РИА «Новости», американская компания OpenAI изменила официальную политику использования своего чат-бота ChatGPT. Теперь сервис не может предоставлять юридические и медицинские советы без участия лицензированного специалиста.

    В пресс-релизе компании отмечается: «Предоставление специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские консультации, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста» запрещено.

    Кроме того, компания ввела прочие ограничения. ChatGPT нельзя использовать для распознавания лиц без согласия субъекта, а также для принятия важных решений по финансовым, образовательным, жилищным, миграционным вопросам и вопросам трудоустройства без участия человека. OpenAI также подчеркнула, что искусственный интеллект запрещено использовать с целью академического обмана и мошенничества.

    В числе новых инициатив глава OpenAI Сэм Альтман ранее анонсировал выпуск обновленной версии ChatGPT, которая расширит возможности общения бота, в том числе позволит вести диалоги с использованием эмодзи и дружеского тона. Также в декабре появятся новые возрастные ограничения, которые дадут доступ к откровенному контенту только взрослым пользователям, подтвердившим возраст.

    Ранее компания заявляла о внедрении дополнительных функций безопасности: улучшенное определение признаков стресса у пользователей и усиление родительского контроля для учетных записей подростков, начиная с 13 лет. ChatGPT, запущенный в ноябре 2022 года, за несколько дней собрал миллион пользователей. Илон Маск, один из сооснователей OpenAI, позже покинул проект и создал собственную компанию xAI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Католической церкви Лев XIV выразил обеспокоенность по поводу того, что искусственный интеллект может подорвать достоверность новостей. Жители США начали выигрывать суды с помощью генеративного искусственного интеллекта вместо услуг адвокатов. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что снятие ограничений на «контент для взрослых» в чат-боте ChatGPT соответствует политике компании по расширению свободы использования искусственного интеллекта.

    31 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    @ U.S. Navy/Lt. James Caliva

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное министерство США разрешило поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщил телеканал CNN.

    В Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не приведет к сокращению или ослаблению национальных арсеналов США, отмечает CNN, передает ТАСС.

    По оценке Пентагона, передача Tomahawk не приведет к сокращению стратегических запасов США. При этом конкретное количество ракет, которое могло бы быть выделено Киеву, не раскрывается.

    Телеканал ссылается на источники в американской администрации и уточняет, что последнее слово останется за президентом Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США.

    Ранее Владимир Зеленский встретился в США с производителем ракет Tomahawk и систем Patriot. Он заявил о намерении добиться от Трампа отмены ограничений на покупку вооружения у Соединенных Штатов.

    1 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своим гражданством

    ВЦИОМ: 81% опрошенных россиян гордятся своим гражданством

    ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своим гражданством
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большинство жителей страны чувствуют гордость за свое гражданство, при этом почти две трети опрошенных видят силу России в ее многонациональности, показал опрос ВЦИОМ.

    Абсолютное большинство россиян – 81% – заявили: они гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации. Социологи отметили, что идентичный уровень чувства гордости фиксировался и в ноябре 2024 года, передает РИА «Новости».

    На вопрос о самоопределении 43% опрошенных ответили, что прежде всего считают себя гражданами России. Примерно две трети, а именно 60% участников исследования, уверены, что многонациональный состав страны способствует ее силе. При этом четверть респондентов (23%), по их словам, не видят ни положительного, ни отрицательного влияния многонациональности страны на развитие России.

    Кроме того, 52% уверены, что проведение спецоперации сплотило российское общество.

    Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 октября среди 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, предельная погрешность с вероятностью 95% не превысила 2,5%.

    Ранее аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, показавший высокий уровень доверия к российской армии. Большинство россиян выразили гордость за Вооруженные силы страны.

    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    1 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    Украинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
    Украинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Красноармейске (украинское название – Покровск), стали складывать оружие и переходить на сторону противника, о чем сообщили пленные, чти показания предоставило Минобороны России.

    Украинские военнослужащие, находившиеся в окружении в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться российским силам, передает ТАСС.

    Минобороны России предоставило показания одного из пленных – Вячеслава Кревенко. Он заявил, что командование давно покинуло военнослужащих, вследствие чего он с сослуживцем пытался организовать оборону в частном доме, но позднее решил сложить оружие. По его словам, «командир нас давно бросил», а сопротивление перестало иметь смысл из-за предательства офицеров.

    «Потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», – сказал Кревенко.

    Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко рассказал о событиях последней недели перед пленением в Красноармейске.

    Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

    На Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.

    1 ноября 2025, 11:44 • Новости дня
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео высадки украинских спецназовцев ГУР в Красноармейске (украинское название – Покровск), часть которых была уничтожена во время операции, сообщили военкоры.

    Кадры уничтожения дронами спецназа ГУР, попытавшегося высадится в заблокированный Красноармейск на вертолетах, появились в Сети. Военкоры предполагают, что целью операции могла быть в том числе попытка вывесить на расположенную рядом стелу «Покровск» украинский флаг, сообщается в Telegram-канале «Повернутые на войне».

    По данным Reuters, главное управление разведки (ГУР) Украины высадило вертолетный десант в Красноармейске, который находится в осаде, с целью вести боевые действия в восточной части города, пишет украинское издание «Страна».

    Операцией, по данным агентства и украинских СМИ, руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk.

    Корреспондент издания Оливер Кэрролл уточняет, что ГУР якобы проводит «дерзкое контрнаступление» для разблокирования логистических маршрутов, однако подлинность видеозаписей о высадке лично он проверить не смог. Украинское издание «Суспильное» также ссылается на свои источники и отмечает, что штурмовые группы ГУР якобы «входят на стратегически важные направления города», однако официального подтверждения этих данных также нет.

    Параллельно украинские военные подчеркивают, что действия ГУР – это тактическая операция, не означающая масштабного контрнаступления.

    Согласно данным российских военных пабликов, часть спецназа сразу после высадки была уничтожена ударами дронов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил потери среди украинских спецназовцев, однако украинские источники пока этих сведений не комментировали.

    Видеоролики высадки и боя активно распространяются в соцсетях, что вызвало негодование среди некоторых украинских военных из-за угрозы безопасности бойцов.

    Как отмечают эксперты, заброска спецназа по воздуху свидетельствует, что город практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен. Ситуация в Красноармейске, по данным аналитиков, остается крайне сложной, а динамика на картах последних дней показывает ухудшение позиций украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсутствие руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на брифинге с Владимиром Зеленским спровоцировало слухи о его скором уходе с поста.

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для украинских военных в Красноармейске и Димитрове безнадежная, и им лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    31 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич, осужденный на восемь лет и помилованный президентом в 2023 году, признался в сотрудничестве со спецслужбами страны, о чем высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. Потому что белорусские партизаны», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в конце мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал участника признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет. Позже Лукашенко объяснил, что решение о помиловании Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября о связях считавшегося оппозиционером Романа Протасевича с белорусской разведкой. Чуть позже и Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке.


    31 октября 2025, 21:42 • Новости дня
    Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке
    Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке
    @ Наталья Таланова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роман Протасевич рассказал, что действительно является сотрудником белорусской разведки.

    Роман Протасевич подтвердил свою работу в белорусской разведке, передает ТАСС. Бывший оппозиционер заявил агентству: «Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать». Он подчеркнул, что пока не готов делиться дополнительной информацией о своей роли в разведслужбе страны.

    Протасевич, который считался одним из лидеров оппозиционного движения, был задержан в 2021 году после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Романа Протасевича сотрудников белорусской разведки.

    1 ноября 2025, 06:00 • Новости дня
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В русском языке звание самого длинного слова сейчас принадлежит сложному прилагательному «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», насчитывающему 55 букв и зафиксированному в патенте 2006 года, сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

    По его словам, на статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», включающее 55 букв, передает РИА «Новости».

    Катышев отметил: «Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» – 55 букв». Он добавил, что данное слово встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

    По его словам, русский язык способен легко образовывать сложные и многокомпонентные слова, поэтому статус самого длинного слова может периодически переходить от одной лексической единицы к другой. Ранее в Книге рекордов Гиннесса самым длинным словом в русском языке называлось «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а до этого – прилагательное в косвенном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».

    Эксперт уточнил, что подобные длинные слова используются крайне редко, а на практике наиболее частотными остаются короткие служебные слова – союзы, предлоги и частицы, некоторые из которых состоят из одной буквы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поддержал идею создания международного центра по продвижению русского языка. Русский язык вошел в пятерку самых популярных языков мира. Москва стала лидером по активности в образовательной игре «Скажи по-русски».

    1 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США

    СМИ сообщили о сотрудничестве пропавшего бизнесмена Усольцева с США

    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США
    @ Ирина Усольцева/VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава пропавшей в сентябре красноярской семьи Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе, сообщают СМИ.

    Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.

    После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.

    Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.

    Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    1 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперты поспорили о целях провальной операции ГУР в Красноармейске

    Военный эксперт Кнутов: ГУР пытались эвакуировать офицеров НАТО из Красноармейска

    Эксперты поспорили о целях провальной операции ГУР в Красноармейске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то, что российским военным удалось сорвать планы противника, стоит ожидать, что Украина попытается предпринять новую вылазку в Красноармейск, чтобы эвакуировать офицеров НАТО из города. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС РФ пресекли высадку сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска.

    «Проведенная ГУР МО Украины высадка десанта к северо-западу от Красноармейска (Покровска) преследовала, на мой взгляд, одну цель – эвакуировать высокопоставленных офицеров стран НАТО. Их гибель приведет к осложнению отношений между Киевом и Западом, а попадание в плен станет очередным наглядным доказательством участия Европы в конфликте», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Выбор вертолета в качестве средства доставки сил понятен: они могли пройти на предельно малых высотах. Радиолокационные станции там не используются, потому что в ходе активных боевые действия ее тут же уничтожат. Но ВС РФ отлично отработали встречу противника. Расслабляться, однако, рано. Украина будет пытаться вывезти специалистов НАТО и дальше», – подчеркнул эксперт.

    Впрочем, есть и другие версии того, какие цели и задачи преследовал противник. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» полагают, что высадка десанта – это медийная операция. Эксперты отмечают, что Украина даже на четвертый год боевых действий не потеряла любовь к таким авантюрам. «Каждая заканчивалась примерно одинаково – большие потери при отсутствии результата», – напомнили аналитики.

    «Однако высадка под Покровск стала, пожалуй, квинтэссенцией таких действий. Вертолетный десант даже не в тыл, а прямо на передний край. В чистое поле. В условиях высокой активности БЛА. На самом «горячем» участке фронта. Все же интересно, на какой же исход при таких обстоятельствах рассчитывали в ГУР?», – риторически спросил «Рыбарь».

    «Проведенная ГУР Украины высадка десанта лишний раз доказывает, что если идиотские решения есть, то Киев использует их все без остатка», – соглашаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Если судить по опубликованным кадрам, спецназ высаживался в посадках к северу от города без какой-то четкой боевой задачи. После высадки бойцы метались, занимали то одно здание, то другое, явно демонстрируя отсутствие контроля над ситуацией», – описали они.

    «Это похоже не на военную операцию, а, скорее, на демонстрацию. Вероятно, Зеленский хотел показать, что его войска все еще могут двигаться по Покровску, пусть и с риском. И такой «пиар-десант» закончился бойней, поскольку закончиться ничем другим не мог», – акцентировали эксперты.

    «Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», – иронизирует военкор Александр Коц. Он констатирует: «операция «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» не задалась».

    «Спор о Покровске – в окружении там ВСУ или нет – Зеленский попытался разрешить привычным для себя способом. Он направил туда вертолеты со спецназом, чтобы отснять героическую картинку и убедить украинцев в том, что горстка спецназа в силах переломить дьявольскую технологичность нынешней войны. Но война, которая идет сейчас – это не голливудский фильм», – вторит член СПЧ Марина Ахмедова.

    «Конечно, Зеленский предполагал финал этого «кино» – украинский спецназ будет сожжен нашими дронами. Но в том-то и дело, что финал он и не собирался показывать украинцам. … То есть Зеленский по-прежнему воюет своими привычными профессиональными приемами актера. Это объясняет и его жестокость к украинцам. Элитный спецназ ВСУ сожгли. Ради чего? Ради сиюминутной картинки, о которой уже вечером никто не вспомнит?», – заключила Ахмедова.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР Украины в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. По данным Минобороны, украинский десант высадился в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», – сообщили в ведомстве.

    В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.

    Российские бойцы сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино ДНР, говорится в сводке Минобороны.

    Украинские СМИ сообщают, что операцией по высадке десанта руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk. Как отмечают эксперты, заброска группы по воздуху свидетельствует, что Красноармейск практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен.

    31 октября 2025, 23:23 • Новости дня
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе высокотехнологичного ограбления, совершенного в Лувре, похитители драгоценностей французской короны обошли все препятствия, совершив при этом ошибки, которые привели к поимке подозреваемых.

    «Воры приготовили канистру с бензином, чтобы быстро поджечь установленный на грузовике подъемник и другое оборудование, которое они только что использовали, чтобы проникнуть в Лувр и украсть драгоценности французской короны. Пожар мог уничтожить улики, связывающие их с преступлением. Но время шло. Силы безопасности приближались. Поэтому воры приняли важное решение: они оставили грузовик в целости и сохранности и вскочили на свои скутеры, чтобы скрыться вдоль Сены», – пишет Wall Street Journal (WSJ), называя это главной ошибкой грабителей.

    По мнению авторов статьи, которая подробно рассматривает действия грабителей, воры пошли на крайние меры и в последние минуты ограбления потеряли самообладание. По мнению профессор криминологии Северо-восточного университета из Массачусетса Никоса Пассаса, «степень беспечности воров была поразительной», а методы ограбления примитивными, добавляет РИА «Новости».

    Напомним, 19 октября грабители проникли в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых были тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления составил 88 млн евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совершить кражу преступникам помог охранник Лувра. После инцидента часть коллекции ювелирных украшений Лувра поместили в хранилища ЦБ Франции. Украденные из Лувра драгоценности могли быть разобраны и измельчены, что делает их восстановление невозможным, предположил французский законодатель Александр Портье.

    Полиция 26 октября задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, к тому же следствие нашло ДНК злоумышленников на экспонатах музея.

    1 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    ВСУ утратили 71-ю бригаду и 225-й полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе «мясных» штурмов в Сумской области практически полностью выведен из строя 71-я бригада и 225-й полк ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ практически полностью потеряли 71-ю отдельную егерскую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк в результате лобовых атак в Сумской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По словам российского силовика, командование ВСУ в «мясных штурмах» практически полностью «сточило» бригаду и полк.

    Он также отметил, что на данный момент доукомплектование украинских штурмовиков производится за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация действует по всей линии фронта на Сумском направлении. «Северяне» продвинулись в лесополосах Сумской области несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

    В результате применения ФАБ между Покровским и Новоалександровкой уничтожена часть 154-й бригады ВСУ.

    В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров при попытке выйти из окружения.

    Президент России Владимир Путин заявил, что глубина зоны безопасности на Сумском направлении должна составить от восьми до 12 километров и не исключил возможность взятия Сум.

    1 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины

    Финский политик Мема предложил Москве взыскать с ЕС 200 млрд евро за Украину

    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, передает «Царьград».

    Политик обвинил западные страны в провоцировании и организации вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что России не пришлось бы начинать спецоперацию, если бы Минские соглашения соблюдались.

    По мнению Мемы, после завершения специальной военной операции Россия сможет потребовать от европейских стран компенсацию на сумму 200 млрд евро. Он полагает, что западные инвестиции в конфликт должны быть компенсированы с учетом ущерба, который понесла Россия.

    Ранее Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу для обсуждения финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих».

    Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам придется долго содержать Украину, поскольку они взяли ее «на поруки».

    1 ноября 2025, 09:24 • Новости дня
    TMZ сообщил о страшных деталях смерти басиста Limp Bizkit

    TMZ сообщил о страшных деталях смерти басиста Limp Bizkit Сэма Риверса

    TMZ сообщил о страшных деталях смерти басиста Limp Bizkit
    @ Marcus Golejewski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело Сэма Риверса, бас-гитариста Limp Bizkit, обнаружили в луже крови с признаками тромбоэмболии легочной артерии и травмой глаза, такие подробности его смерти приводит портал TMZ.

    Известного басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли мертвым в луже крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

    Женщина, обнаружившая тело, во время звонка в службу 911 сообщила диспетчерам: «Я нашла Сэма в луже крови», следует из аудиозаписи, опубликованной в материале.

    Согласно отчету заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея музыканта были темно-синего цвета, а остальное тело – красным. Такие изменения врачи часто связывают с тромбоэмболией легочной артерии.

    Также отмечается, что у Риверса было зафиксировано рассечение на глазу, которое, по предположениям спасателей, могло быть получено при падении с унитаза. Официальная причина смерти будет опубликована позже, после проведения всех необходимых экспертиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, басист группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет.

    1 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Разведчик ВСУ раскрыл данные о подготовке иностранцев на Яворовском полигоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне, подробно описав проводимые там тренировки.

    Ли предоставил подробную информацию о подготовке украинских военных и иностранных наемников на Яворовском полигоне, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на объекте проходят тренировки по медицинской подготовке, штурму многоэтажных зданий, передвижению по лестницам и окопам, а также обучаются ношению бронежилетов и обращению с оружием.

    По его сведениям, численность новобранцев на полигоне варьируется от 200 до 400 человек. Российские силовые структуры заявили, что Ли предоставил координаты расположения объектов на территории полигона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный сержант заявил, что британские инструкторы проявили некомпетентность при подготовке бойцов.

    Российские военные опубликовали видео с последствиями ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом. Иностранные наемники на Украине столкнулись с трудностями, ранее им неизвестными.

