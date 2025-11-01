Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
OpenAI запретила ChatGPT давать юридические и медицинские советы
Компания OpenAI обновила свою политику, расширив ограничения на использование чат-бота ChatGPT для консультаций, требующих лицензии.
Как передает РИА «Новости», американская компания OpenAI изменила официальную политику использования своего чат-бота ChatGPT. Теперь сервис не может предоставлять юридические и медицинские советы без участия лицензированного специалиста.
В пресс-релизе компании отмечается: «Предоставление специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские консультации, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста» запрещено.
Кроме того, компания ввела прочие ограничения. ChatGPT нельзя использовать для распознавания лиц без согласия субъекта, а также для принятия важных решений по финансовым, образовательным, жилищным, миграционным вопросам и вопросам трудоустройства без участия человека. OpenAI также подчеркнула, что искусственный интеллект запрещено использовать с целью академического обмана и мошенничества.
В числе новых инициатив глава OpenAI Сэм Альтман ранее анонсировал выпуск обновленной версии ChatGPT, которая расширит возможности общения бота, в том числе позволит вести диалоги с использованием эмодзи и дружеского тона. Также в декабре появятся новые возрастные ограничения, которые дадут доступ к откровенному контенту только взрослым пользователям, подтвердившим возраст.
Ранее компания заявляла о внедрении дополнительных функций безопасности: улучшенное определение признаков стресса у пользователей и усиление родительского контроля для учетных записей подростков, начиная с 13 лет. ChatGPT, запущенный в ноябре 2022 года, за несколько дней собрал миллион пользователей. Илон Маск, один из сооснователей OpenAI, позже покинул проект и создал собственную компанию xAI.
