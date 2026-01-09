  • Новость часаГубернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина и француза Винатье
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    4 комментария
    9 января 2026, 01:13 • Новости дня

    В Росавиации сообщили о режиме полетов в аэропорту Пулково

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Пулково: в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов», – написал он.

    Там уточнили, что О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло и чат-бота аэропорта @OfficialPulkovoBot.

    Напомним, ранее аэропорт Калуги временно ограничил полёты, как и воздушная гавань Пскова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря, 66 дронов ВСУ в ночь на четверг.

    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    Комментарии (13)
    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (3)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Кадровый эксперт назвала самый невыгодный для работников на окладе отпуск

    Эксперт Подольская назвала январский отпуск самым невыгодным

    Tекст: Катерина Туманова

    Январь 2026 года станет самым коротким по рабочим дням месяцем, что приведет к снижению выгоды от отпуска для сотрудников на окладе, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

    «Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», – заявила Подольская РИА «Новости».

    По ее словам, в январе 2026 года будет 15 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а количество выходных и праздничных дней достигнет 16. Это самый короткий по рабочим дням месяц в году.

    Подольская уточнила, что в такие месяцы стоимость одного рабочего дня может превышать среднедневной заработок, из-за чего отпуск в этот период становится экономически невыгодным для сотрудников на окладе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ТПП Катырин предупредил о рисках при исключении выходных из отпуска. Юрист Санина заявила, что сотрудник может спать на рабочем месте во время перерыва. Юрист Петкилёв рассказал, как взять отпуск после новогодних праздников.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.

    Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

    Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

    Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

    В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.


    Комментарии (3)
    8 января 2026, 02:21 • Новости дня
    Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди напитков есть такие, которые скрыто действуют как дегидратанты, вызывая жажду и лишая организм жидкости, предупредил терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

    Абсолютным лидером по обезвоживанию врач назвал алкоголь, так как этанол блокирует выработку вазопрессина, из-за чего почки начинают активно выводить воду.

    «Жажда после возлияний – крик организма о катастрофической нехватке влаги», – отметил Исковских в разговоре с «Газетой.Ru».

    На втором месте по негативному влиянию находятся сладкая газировка и пакетированные соки. По словам Исковских, высокая концентрация сахара в них заставляет организм вытягивать воду из клеток. Искусственные добавки в таких напитках усиливают нагрузку на организм.

    Также терапевт выделил кофеиновые стимуляторы, такие как кофе и энергетики. Для людей, регулярно употребляющих такие напитки, диуретический эффект выражен умеренно, но при больших дозах он усиливается, особенно в жару или при физических нагрузках, когда организм теряет много влаги.

    Лечебно-столовые и лечебные минеральные воды, по словам специалиста, не восполняют водный баланс из-за высокой концентрации минералов, нагружающей почки. Для ежедневного употребления подходит только столовая вода с низкой минерализацией.

    Врач рекомендует в качестве стратегии поддержания гидратации пить чистую воду, травяной некрепкий чай или воду с добавлением лимона или огурца. После употребления напитков из «группы риска» обязательно нужно компенсировать это чистой водой: на чашку кофе – стакан воды, на бокал вина – полтора-два стакана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог объяснила опасность запивать еду  соками и газировкой. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Более 60 дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря 66 дронов ВСУ за ночь.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января до 7.00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, 11 беспилотников ликвидированы над Краснодарским краем.

    Еще шесть БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, пять – над Орловской областью, по два дрона сбиты над Курской и Волгоградской областями и один беспилотник уничтожен над Брянской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 03:06 • Новости дня
    Депутат Якубовский назвал тех, кто может не платить туристический налог

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые категории граждан, включая несовершеннолетних и участников СВО, не обязаны платить туристический налог, который вводится на местном уровне, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

    Туристический налог относится к местным налогам и может вводиться только по решению муниципальных органов или законами городов федерального значения, передает РИА «Новости» пояснения депутата. Если соответствующее решение не принято, налог не взимается.

    «Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране», – заявил Якубовский.

    К ним относятся несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, а также граждане, находящиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов.

    Также налог не уплачивают граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципалитета. При этом сокращать федеральный перечень льготников на местном уровне нельзя.

    По словам Якубовского, региональные власти и муниципалитеты могут расширять список льготных категорий или устанавливать пониженные ставки, учитывая местные особенности и обеспечивая дополнительные меры социальной поддержки без ограничения федеральных гарантий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кубани в апреле задумались над отменой туристического налога. Министр финансов Антон Силуанов рассказал о возможном введении турналога при аренде жилья. В конце декабря стало известно, что четыре города России объявили о введении туристического налога.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 01:50 • Новости дня
    McDonald's зарегистрировал в России товарный знак «МакФлурри»

    Tекст: Катерина Туманова

    Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's получила исключительное право на товарный знак «МакФлурри» для использования в стране до конца 2034 года, следует из электронной базы Роспатента.

    Товарный знак «МакФлурри» был зарегистрирован компанией McDonald's для использования в России, передает РИА «Новости». Заявки на регистрацию были поданы в декабре 2024 года, а решение о регистрации было принято Роспатентом в январе 2026 года.

    Документы Роспатента подтверждают, что теперь у компании есть исключительное право на использование бренда «МакФлурри» для продажи мороженого на территории России до 28 декабря 2034 года.

    Несмотря на уход с российского рынка, McDonald's продолжает регистрировать товарные знаки в стране.

    В течение последнего года компания смогла зарегистрировать в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка», а также слоган, используемый в рекламных кампаниях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Samsung зарегистрировал новые товарные знаки в России. Немецкая Mercedes-Benz подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. PepsiCo подала 14 новых заявок на товарные знаки в России. При этом  Renault попала в перечень компаний с особыми экономическими мерами.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:40 • Новости дня
    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог Ткаченко оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.

    «Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.

    «Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.

    Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.

    «При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.

    «У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».

    Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.

    Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Аналитик Шашкин рассказал, где в России добывают самую чистую нефть

    Аналитик Шашкин сообщил о добыче самой чистой нефти в Сибири

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 32% нефти РФ составляют низкосернистые сорта, значительная часть которых добывается в Западной и Восточной Сибири, где особенно выделяются ХМАО, ЯНАО, Красноярский край и Якутия, сообщил руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.

    По его словам, около трети всей российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы. Шашкин отметил, что на конец 2024 года 32% добытой в России нефти составляет низкосернистая, 49% – сернистая, а 19% – высокосернистая, передает РИА «Новости».

    Шашкин отметил, что «в структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО». Значительные объемы такой нефти добывают также в Восточной Сибири – 11% в Красноярском крае, 10% в Якутии и 8% в Иркутской области.

    По его словам, аналогичная структура характерна для запасов: на ЯНАО и ХМАО приходится по 3,9 и 3,8 млрд тонн соответственно, а в Красноярском крае сосредоточено 3,4 млрд тонн низкосернистой нефти. Традиционные районы Западной Сибири сохранят решающую роль в нефтедобыче страны, однако истощение легких запасов приведет к увеличению добычи в новых восточных регионах.

    Эксперт указывает, что доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи уже достигла 63% и продолжит расти. Среди традиционных районов также выделяется Урало-Поволжье, где добывается около 80% российской высокосернистой нефти, однако по мере истечения запасов эта доля будет снижаться.

    Ранее сообщалось, что в декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 06:33 • Новости дня
    Алиханов рассказал о приоритете российской продукции в маркетплейсах

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках законопроекта о российской полке маркетплейсы должны будут рекомендовать покупателям при поиске товара отечественную продукцию, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

    Он напомнил, что на маркетплейсах «полка» не ограничена, поэтому для них  правительство сможет установить специальные требования по размещению карточек товаров.

    «Например, при запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда, маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара», – рассказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпромторго назвал в августе сроки вступления в силу инициативы о «российской полке». В русском магазине в Германии впервые появились холодец и оливье.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о пополнениях в рядах ВСУ экс-заключенными у Старицы

    «Северяне» ожидают контратак ВСУ у Старицы после пополнения экс-заключенными

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта военнослужащие группировки войск «Север» продавливают оборону ВСУ в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска, пока противник отсиживается в обороне, собираясь с силами для контратак.

    В районе Старицы Харьковской области российские бойцы продвигаются на шести участках фронта, за сутки продвижение составило до 750 м.

    «Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны «Шквал» 72 омбр и 127 отмбр новой партией бывших заключенных. Ожидается, что они будут задействованы в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Старицы», –  рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По словам бойцов, в лесу юго-восточнее Лимана они захватили позицию 57 омпбр ВСУ, овладели участком леса и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. В Волчанских Хуторах штурмовики продвинулись на 300 м в южном направлении и захватили один опорный пункт ВСУ. В районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на трех участках, овладев двумя лесополосами.

    На Сумском направлении фронта российские военнослужащие продолжают активное продвижение. При этом противник продолжает перегруппировку и доукомплектовывает штурмовые и механизированные бригады.

    «Северяне» продвинулись на девяти участках фронта, в Краснопольском – на четырех

    «В плен взято трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253 ошп «Арей». Общее продвижение составило до 700 м», – доложили бойцы.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты БПЛА «Севера» били по выявленным позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Павловки.

    «За сутки потери противника составили свыше 90 человек (из них более 60 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской), трое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении. Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 02:50 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин рассказал о старте полномасштабной стройки ВСМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полномасштабные строительные работы на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург стартуют в 2026 году, акцент будет на пилотном участке Зеленоград – Тверь, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

    «В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва – Санкт-Петербург», – сказал он ТАСС.

    Никитин уточнил, что основные усилия направят на завершение работ, ведущихся на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

    Реализация проекта строительства первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

    Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано на 2024 –2028 годы, а ввод в эксплуатацию на 2028 год.

    Напомним, вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что к 2045 году протяженность сети высокоскоростных дорог в России достигнет более 4,5 тыс. км, по которым будут курсировать около 300 поездов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, варианты развития высокоскоростных магистралей, включая маршрут до Казани, подготовят для презентации президенту в марте. Росстандарт уже ведет работу по 45 новым ГОСТам для проекта ВСМ между Москвой и Петербургом. Министр Никитин назвал время поездки в поезде ВСМ Москва – Валдай.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 02:05 • Новости дня
    Режиссер Дьяченко рассказал несколько деталей о фильме «Чебурашка 3»

    Tекст: Катерина Туманова

    Продолжение истории про пушистого и ушастого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки показало уверенное лидерство в прокате, убедив создателей картины продолжить историю, о чем рассказал режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.

    «Чебурашка 3» будет ещё веселее, ещё душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых» – поделился  режиссер с РИА «Новости».

    Дьяченко признался, что в будущем вполне возможно, что отдельных кинокартин удостоятся отдельные герои фильма.

    «У нас прекрасно получились герои в прошлом… Наверное, с ними можно было сделать какую-то отдельную историю, но это уже будет кино без Чебурашки, потому что в прошлом Чебурашки не было. Это была бы история про Гену и его характер», –  допустил он.

    Напомним, фильм «Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. Рубеж в 1 млрд рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый –  третий млрд рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Чебурашка 2» привлек привлек в кинотеатры более 5 млн зрителей и установил рекорд по дневным кассовым сборам, обогнав первую часть франшизы за пять дней. Также «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кино.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 05:25 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в Краснодарском крае

    Обломки БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в Краснодарском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом и проезжую часть в Краснодарском крае, о чем сообщил Telegram-канал оперативного штаба региона.

    «В х. Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет», – сообщили там.

    Чуть позже в оперштабе добавили, что в городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Краснодара вечером среды ввел  дополнительные ограничения полетов. Силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды.


    Комментарии (0)
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Девушка из Москвы едва не погибла из-за необычного поедания мандарина
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации