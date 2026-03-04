В России за год вывели из тени 3 млн сим-карт и заблокировали 1,5 тыс. IP-адресов

МВД: В 2025 году выведено из тени 3 млн сим-карт и заблокировано 1,5 тыс. IP-адресов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 3 млн сим-карт было выведено из теневого оборота в России в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД России Владимира Колокольцева. На расширенной коллегии ведомства министр подчеркнул: «В минувшем году из теневого оборота выведено более 1,8 тыс. сим-банков и свыше 3 млн сим-карт различных операторов».

В числе других мер Колокольцев отметил, что совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам были заблокированы около 1,5 тыс. иностранных IP-адресов. Эти действия направлены на противодействие незаконному использованию телекоммуникационных ресурсов и обеспечению кибербезопасности страны.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил россиянам оценить эффективность новых законов против кибермошенников после сокращения числа преступлений почти на 12%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, смена номера сотового телефона несет серьезные риски для информационной безопасности граждан.

До этого в Генпрокуратуре отметили, что сумма потерь от кибермошенников за 2025 год превысила 195 млрд рублей, а жертвам удалось вернуть лишь 13,3 млрд рублей. При этом количество раскрытых IT-преступлений увеличилось на 26,6% по сравнению с 2024 годом. Власти усилили борьбу с подменным трафиком и ужесточили контроль за оборотом сим-карт.



