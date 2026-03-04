В суд передали дела о хищении 70 млн рублей при оборонзаказе в Приморье

Два директора фирм Приморья пошли под суд за хищение 70 млн при оборонзаказе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военные следственные органы завершили расследование уголовных дел о хищении денежных средств при выполнении гособоронзаказа, сообщает СК России. Фигурантами дела стали генеральный директор ООО «Эль-Карго» и ЗАО «Нефтегазсервис» Максим Рогожников, а также генеральный директор ООО «Стройтех» Александр Бойков. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2023 году эти компании заключили с государственным заказчиком контракты на многомиллионную сумму для выполнения строительно-монтажных работ в детском саду села Сергеевка Приморского края. Ответственными за исполнение контрактов выступали Рогожников и Бойков. В 2024 году, предоставив фиктивные документы о выполненных работах, обвиняемые похитили 70 млн рублей из бюджета.

В результате преступления условия контрактов исполнены не были, а Минобороны России был нанесен ущерб в особо крупном размере. Для обеспечения будущих взысканий следствие арестовало имущество обвиняемых. Как отмечают следователи, собрана достаточная доказательная база, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении свыше 500 млн рублей из бюджета при выполнении оборонного заказа. До этого суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, предназначенных для строительства объекта оборонного заказа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля реализации государственного оборонного заказа.