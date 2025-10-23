Прокуратура сообщила о сотне объектов недвижимости у родственников Шевцова

Tекст: Алексей Дегтярев

Большую часть недвижимости в городском поселении Плес Шевцов оформил на своих родственников, сказал Жугин в ходе судебных прений по делу о взыскании с бывшего чиновника 1 млрд рублей, передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры, только на родственников Шевцова записано около 100 объектов недвижимости – это более двух третей всего имущества в Плесском городском поселении. Многие из этих объектов изначально оформлялись на брата бывшего мэра, а затем перераспределялись между другими членами семьи для создания видимости легальности владения.

Прокурор отметил, что совокупная площадь всех участков, контролируемых Шевцовым и его окружением, сопоставима с территорией плесского музея-заповедника. Власти считают, что Шевцов в течение 10 лет монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе, используя для этого сеть взаимосвязанных юридических лиц и вовлекая родственников и доверенных лиц.

Жугин также подчеркнул, что Шевцов еще в 2005 году открыто противопоставил себя государству, действуя в ущерб интересам города и жителей. Прокуратура требует удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Ранее юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы Шевцова, сообщала, что прокуратура скорректировала сумму исковых требований к ее клиенту и теперь добивается взыскания 304 млн рублей с Шевцова и его близких солидарно.