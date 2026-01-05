Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Tекст: Денис Тельманов

Системы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, передает ТАСС. Информацию об этом опубликовал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

Причины появления беспилотника и его принадлежность пока не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях в столице на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об уничтожении за ночь трех беспилотников ВСУ над Рязанской областью и Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию еще одного дрона на подлете к столице. Этот беспилотник стал сорок вторым, сбитым на подступах к Москве.

За последние семь часов средства ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника самолетного типа в 14 регионах России, включая Московский регион и Брянскую область.