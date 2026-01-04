Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника над 14 регионами России
За последние семь часов средства ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника самолетного типа в 14 регионах России, включая Московский регион и Брянскую область, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 13:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В сообщении уточняется, что наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 86 единиц, над Белгородской областью уничтожено 53 дрона, а над Московским регионом – 39. Кроме того, над Калужской областью сбили 27 беспилотников, над Курской – 14, над Рязанской и Тульской областями – по 8, над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской – по 3, над Воронежской – 2 и над Смоленской – 1.
В ведомстве подчеркнули, что все БПЛА были самолетного типа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что системы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников на территории Тульской области.