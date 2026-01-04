Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника над 14 регионами России

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 13:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В сообщении уточняется, что наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 86 единиц, над Белгородской областью уничтожено 53 дрона, а над Московским регионом – 39. Кроме того, над Калужской областью сбили 27 беспилотников, над Курской – 14, над Рязанской и Тульской областями – по 8, над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской – по 3, над Воронежской – 2 и над Смоленской – 1.

В ведомстве подчеркнули, что все БПЛА были самолетного типа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что системы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников на территории Тульской области.