Новый классификатор сохранил исторические профессии и добавил цифровые

Tекст: Денис Тельманов

Новый общероссийский классификатор профессий, принятый в 2026 году, пришел на смену документу 1994 года, пишет ТАСС. В нем появились десятки актуальных специальностей из сферы ИТ, дизайна, производства контента, но при этом сохранились и исторические названия.

В перечне остались, в частности, кучер, лифтер, мельник, телеграфист и радиотелеграфист, ревизор и машинистка, включая машинистку редакции и машинистку по иностранному тексту.

В классификаторе уточняется, что телеграфисты по-прежнему нужны на железной дороге, в военных и государственных структурах, а также в авиации.

Профессия лифтера отнесена к группе «неквалифицированные работники, не входящие в другие группы», куда также входят билетеры и гардеробщики.

Ревизор, известный многим по школьной литературе, по-прежнему востребован в отраслях, где необходимо контролировать финансово-хозяйственную деятельность.

Большинство позиций в списке даны в мужском роде, однако есть и сугубо женские: кружевница, швея, гувернантка, няня, цветочница.

Некоторые профессии дублируются в обоих родах, например ковровщик и ковровщица, а ко всем вариантам должности медсестры добавлен в скобках медбрат.

Среди новых специальностей названы фитнес-тренер, спа-косметик, грумер, лейаут-артист, компоузер, копирайтер, SMM-менеджер, промоутер, девелопер, при этом барбера в перечне нет, сохранен общий термин парикмахер.

Всего новый классификатор включает почти 5,6 тыс. рабочих профессий и около 4,3 тыс. должностей. Этот реестр применяется для статистического учета, вопросов миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений и идентификации профессий при предоставлении льгот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России сварщикам готовы платить до 267 тыс. рублей в месяц, и сейчас их доходы выше доходов многих сотрудников IT-сектора.

Социальная архитектура в России получила статус научной дисциплины и образовательной программы, магистров уже начали готовить в МГУ и Финансовом университете, эта новая профессия соединяет прогнозирование, управленческие компетенции и социальное проектирование для решения долгосрочных задач страны.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в российских колледжах наиболее востребованные рабочие специальности остаются электромонтеры, станочники, сварщики, слесари, операторы станков и лаборанты химического анализа.